بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

يترقب العالم بعد ساعات قليلة موعد انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي بهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك ضد طهران.



ومن المنتظر أن تنتهي مهلة ترامب في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتكون الثانية من صباح غد الأربعاء بتوقيت مصر.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، وجه ترامب تهديدا ناريا ضد إيران، معلناً أن حضارة كاملة ستنتهي الليلة في إشارة إلى التصعيد الكبير المتوقع حدوثه حال فشلت جهود التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب في منشوره عبر تروث سوشيال إن ما قد يحدث “لن يمكن استعادته أبداً”، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في ألا يقع هذا السيناريو، لكنه أشار إلى أنه “مرجح الحدوث”، ما يعكس تصعيداً غير مسبوق في لهجته تجاه الأحداث الجارية.

وفي تحول لافت، تحدث الرئيس الأمريكي عن “تغيير كامل وشامل للنظام”، معتبراً أن وصول “عقول مختلفة وأكثر ذكاءً وأقل تطرفاً” قد يفتح الباب أمام “تحول ثوري إيجابي”، وفق تعبيره. وأضاف: “ربما يحدث شيء رائع بشكل ثوري.. من يدري؟ سنعرف الليلة”، في إشارة إلى ترقب تطورات حاسمة خلال ساعات.

ووصف ترامب اللحظة الراهنة بأنها “واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم”، مؤكداً أن ما يجري قد يضع نهاية لـ”47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت”، في إشارة إلى النظام السياسي القائم في إيران منذ عام 1979.