الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

أحمد عاطف آدم
أحمد عاطف آدم

​تتجلى "القَوْلَبَة" كأخطر تحدٍّ يواجهنا في عصرٍ رقميٍ يُسخّر نمطه الرتيب لصب مداركنا في أوعية جاهزة ومبرمجة سلفاً؛ مما يوجه تفكيرنا البشري للسير في مسار ثابت كخطوط الإنتاج، بحيث يُنتظر من صغيرنا أن يتصرف كخوارزمية تعطي نتائج متوقعة، بدلاً من حيازة ذهن حر يترك بصمته الخاصة. وفي هذا الفضاء المحكوم بلغة الأرقام، يواجه الأبناء خطر التحول من كائنات حية ذكية تمتلك قدسية الوعي والحكمة، إلى مجرد تروس تؤدي وظائف تقنية محددة، مما يفقد الإنسان ميزته الكبرى، وهي: الاستقلال بكيانه الفكري.

​من هذا المنطلق، ترتكز رؤية عالمة الأعصاب والذكاء النظري، الدكتورة فيفيان مينغ (Vivian Ming)، في أحدث أوراقها البحثية المنشورة عبر منصة "Learning Council" المعنية بأبحاث تكنولوجيا التعليم لابتكار نماذج تعلم غير تقليدية؛ إذ تؤمن بأن حصانة أجيال المستقبل لا تعني الوقاية الصحية ضد الأوبئة العضوية، بل "المناعة الذهنية" التي تحمي العقول من الذوبان في الأنظمة الرقمية، ليكون السلاح البشري الصرف هنا هو: "المرونة المستمدة من التجربة والخطأ".

​وبناءً عليه، تحث "مينغ" العائلات صراحة على استبدال الهوس بـ "النجاحات المعلبة"، وهي تلك النتائج النمطية الجاهزة التي تصوغها خوارزميات التكرار اعتماداً على المتوسط الحسابي لعقول الآخرين، وتفرضها كنماذج تصحيحية ثابتة تمنح شعوراً زائفاً بالإنجاز دون عناء حقيقي، مستبدلةً إياها بفكرة ملهمة تسمى "سيرة الإخفاقات" (Resume of Failures)؛ تلك المرآة الكاشفة التي تعكس تجارب التعثر والمسارات غير الموفقة التي خاضها الصغير، لا بوصفها عورات فكرية، بل كبراهين ملموسة على شجاعته في المحاولة والاستكشاف. إنها بمثابة "سجل للمناعة" يُناقش بانتظام بين الأبناء والآباء لانتزاع رهبة الخطأ من النفس، وتحطيم سطوة المثالية الزائفة التي تفرضها ثقافة "النتيجة النهائية"؛ فبينما تتعطل الأنظمة البرمجية أمام أي ثغرة، ينمو الوجدان ويصقل جوهره عبر تعثراته الكبرى.

​ولا يقتصر هذا الدرع على تقبّل العثرات فحسب، بل يمتد ليجعل من الصدفة أداة للتعلم فيما تصفه تلك الرؤية بـ "هندسة الصدفة المدروسة" (Deliberate Serendipity)؛ فبينما تقدم الأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي حلولاً سريعة لكل تساؤل بضغطة زر، تأتي الدعوة لترك الصغار في مواجهة معضلات مفتوحة بلا كتيب إرشادات، كأن نضع أمامهم جهازاً معطلاً ومفكاً بسيطاً، ونتركهم يكتشفون الاحتمالات بأنفسهم دون تدخل. الغاية هي تحطيم رتابة الخرائط المحددة سلفاً؛ فالآلة رغم براعتها في تقديم الإجابة، تظل عقيمة في طرح التساؤلات الجوهرية أو استيعاب المفاجآت.

​على صعيدٍ آخر، لا تنحصر هذه السيادة في نطاق الحماية من التبعية، بل تهدف لصناعة طفل "ناقد وقاضٍ" يمتلك الجرأة الفكرية لتفكيك مخرجات التقنية؛ فلا ينبغي للصغير أن يكون محض مستجيب مطيع للأكواد الصماء، بل كائناً يطرح السؤال الأهم: "لماذا قدمت لي الآلة هذه الإجابة تحديداً؟". إن المقصد هو تقويض حالة الارتهان المعرفي أمام بريق الذكاء الاصطناعي، وتحويل العلاقة من انصياعٍ أعمى إلى حوارٍ فاحصٍ يكشف ثغرات المنطق الرقمي.

​بموجب ذلك، يتسامى العقل من وعاء يستقبل البيانات إلى مختبر يختبر رصانتها؛ فبينما تبرع الأنظمة البرمجية في حشد المعلومات، تظل عاجزة عن إدراك السياقات الإنسانية المعقدة أو استيعاب القيم الأخلاقية التي تحرك الروح. ومن خلال تمكين أطفالنا من أدوات التفكيك والنقد، نحن لا نعلّمهم البرمجة فحسب، بل نمنحهم "السيادة الذهنية" التي تجعلهم يوقنون أن الإنسان هو النبع الأول للحكمة، وأن الآلة مهما بلغت دقتها، تظل مجرد صدىً باهتٍ لإبداع صانعها.

​هنا يسطع الفارق الجوهري بين المعطيات الجاهزة التي تضخها الآلة ببرود، وبين "الحكمة المستخلصَة" التي تُسكب بجهد العقل البشري؛ فالذكاء الاصطناعي يقدم حلولاً بلا تجربة، ومعرفة بلا معاناة، مما قد يصيب الأجيال بـ هشاشة فكرية تكتفي بالنتائج دون خوض غمار البحث. إن الذهن الذي يعتاد نيل المخرج النهائي بضغطة زر، يفتقد تدريجياً عضلة التفكير العميقة وقدرته على الصبر المعرفي.

​ختاماً، فإن بناء إنسان المستقبل يتطلب ردم هذه الفجوة عبر إعادة الاعتبار لـ "العناء الذهني"، بجعل الطفل يدرك أن قيمة الفكرة لا تكمن في سرعة استحضارها، بل في المسارات العقلية الشاقة التي خاضها للوصول إليها. نحن لا نريد جيلاً يملك أسرع الإجابات، بل جيلاً يملك "أعمق الأسئلة"؛ جيلاً يدرك أن الآلة قد تختصر الوقت، لكنها أبداً لن تختصر طريق اليقين.

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

