«توروب» يتمسّك بفرص الأهلي في الدوري: سنقاتل حتى النهاية

أكد ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه لن يستسلم في سباق المنافسة على لقب الدوري، رغم تعقيد الموقف بعد التعادل أمام سيراميكا كليوباترا.

وأشار المدير الفني إلى أن المنافسة أصبحت أكثر صعوبة، لكن الفريق لا يزال يمتلك الفرصة في حسم اللقب خلال الجولات المتبقية.

وقال: “أعلم أن المنافسة أصبحت أكثر صعوبة، لكننا سنقاتل على فرصنا حتى النهاية في المباريات الخمس المقبلة”.

وشدّد على أهمية الحفاظ على تماسك الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها المباراة الأخيرة، مُطالبًا لاعبيه بالتركيز وتجنب الانفعالات التي قد تؤدي إلى بطاقات مؤثرة