مسئول أمريكي: تم وقف جميع العمليات العسكرية ضد إيران

قال مسئول أمريكي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء إنه تم وقف جميع العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدًا وقف جميع العمليات الهجومية ضدها.

كشف مصدران مطلعان لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في إسلام أباد يوم الجمعة.

وأضافت "أكسيوس" أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تفتح إيران مضيق هرمز.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء إنه تقرر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب.

وأفادت وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية، أن "التوصل لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والعدو الأمريكي الصهيوني وفق شروط خاصة"، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة أكثر حول وقف إطلاق النار من قبل إيران.

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على شروط إيران لإنهاء الحرب.