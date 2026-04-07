حسين مصطفى : الحرب في المنطقة تضغط على سوق السيارات في مصر

أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن الحديث عن العروض والتخفيضات على السيارات كان قائمًا منذ فترة، وكانت الأسعار قد شهدت انخفاضًا، ما كان في صالح كل من التجار والمستهلكين.

وقال حسين مصطفى، خلال لقاء له ببرنامج «90 دقيقة» عبر قناة قناة المحور، أن الحرب في المنطقة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، بما في ذلك تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس، وانخفاض أسهم البورصة، وارتفاع أسعار الوقود، وظهور تضخم ملحوظ.

وأشار المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات إلى أن هذه التأثيرات انعكست على سوق السيارات، حيث ساهمت زيادة سعر الدولار في رفع الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين، مشيرًا إلى أن الأسعار ما زالت موجودة في المعارض، لكن هناك مخاوف لدى التجار من تأخر وصول الإمدادات من الخارج وارتفاع تكلفتها مستقبلًا.