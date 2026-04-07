رابطة تجار السيارات: إقبال كبير على شراء السيارات في مصر رغم ارتفاع الأسعار

أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه هناك زيادة كبيرة في أسعار البترول عالميا بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط .

وقال أسامة أبو المجد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك زيادة في أسعار السيارات وهناك عدم وفرة في السيارات عالميا بسبب أزمات الملاحة حول العالم وهناك ازمة متفاقمة في سلاسل إمداد البترول ".



وتابع أسامة أبو المجد :" الحرب في الشرق الاوسط تؤثر سلبا على أسعار السيارات وهناك زيادة في الأسعار "، مضيفا:" اللي معاه عربية يحافظ عليها ومبيعهاش واللي عايز عربية يشتري للضرورة فقط ".

وأكمل أسامة أبو المجد :" هناك إقبال كبير على شراء السيارات في مصر رغم ارتفاع الأسعار ".



