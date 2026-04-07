ارتفاع أسعار 5 سيارات جديدة موديل 2026 في السوق المصري

تأتي التحركات السعرية الأخيرة في سوق السيارات المصري لتضع الموزعين والمستهلكين أمام واقع جديد مع بداية شهر أبريل 2026، حيث أعلن عدد من الوكلاء عن زيادات رسمية طالت مجموعة من العلامات التجارية الأكثر طلبًا.

وتتنوع هذه الزيادات لتشمل مختلف الفئات، بدءًا من الطرازات الاقتصادية المجمعة محليًا وصولًا إلى السيارات الفاخرة والكهربائية المتطورة، وذلك في ظل سعي الشركات للتكيف مع تكاليف الاستيراد المتغيرة وضمان توافر أحدث موديلات عام 2026 في المعارض.

1. آودي Q7 موديل 2026

تعتمد هذه السيارة الفاخرة على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر "تيربو"، يولد قوة 340 حصان وعزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع رباعي "Quattro".

وتتميز المقصورة بوجود 3 شاشات رقمية ونظام صوتي فائق الجودة، مما يجعل تجربة القيادة مريحة.

قيمة الزيادة: 500,000 جنيه.

السعر بعد الزيادة:** 5,750,000 جنيه (الفئة الأولى).

2. ديبال S07 موديل 2026 (الكهربائية المتطورة)

تأتي "ديبال S07" بمنظومة دفع خلفي تعتمد على محرك كهربائي يولد قوة 258 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر.

وتوفر بطاريتها مدى قيادة يصل إلى 620 كم في الشحنة الواحدة، مع تجهيزات تقنية تشمل شاشة وسطية عملاقة ونظام قيادة شبه ذاتي يجعل التنقل داخل المدن ذكيًا وبسيطًا.

​3. شانجان إيدو (Eado) موديل 2026

​تعتمد السيارة السيدان "إيدو" على محرك سعة 1.4 لتر "تيربو" ينتج قوة 158 حصان وعزم دوران 260 نيوتن متر، مع ناقل حركة "DCT" بـ 7 سرعات. وتتضمن المواصفات فتحة سقف كهربائية، ونظام تثبيت سرعة ذكي، وحساسات ركن خلفية تجعل المناورة في الأماكن الضيقة أمرًا يسيرًا.

قيمة الزيادة: 160,000 جنيه.

السعر بعد الزيادة: 2,090,000 جنيه.

3. شانجان إيدو (Eado) موديل 2026

تعتمد السيارة السيدان "إيدو" على محرك سعة 1.4 لتر "تيربو" ينتج قوة 158 حصان وعزم دوران 260 نيوتن متر، مع ناقل حركة "DCT" بـ 7 سرعات.

وتتضمن المواصفات فتحة سقف كهربائية، ونظام تثبيت سرعة ذكي، وحساسات ركن خلفية تجعل المناورة في الأماكن الضيقة أمرًا يسيرًا.

قيمة الزيادة: تراوحت بين 75,000 و95,000 جنيه.

السعر بعد الزيادة: 1,025,000 جنيه (أعلى فئة).

4. هافال جوليان PRO موديل 2025

تعمل جوليان برو بمحرك سعة 1.5 لتر "تيربو" يولد قوة 148 حصان وعزم دوران 220 نيوتن متر. وتتميز بوجود أنظمة أمان متطورة مثل مكابح الطوارئ التلقائية ونظام مراقبة النقاط العمياء، مما يوفر حماية كاملة للركاب ويجعل القيادة آمنة تمامًا على الطرق السريعة.

قيمة الزيادة: 10,000 جنيه.

السعر بعد الزيادة: 1,209,000 جنيه.

5. هيونداي أكسنت RB موديل 2026

تعتمد "أكسنت RB" المجمعة محليًا على محرك سعة 1.6 لتر "تنفس طبيعي" يولد قوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات. وتشتهر السيارة باعتمادية عالية وتوافر قطع غيارها بأسعار زهيدة، مما يجعل تكاليف تشغيلها منخفضة بشكل واضح.