بيان عاجل من «المهن الزراعية» بشأن صفحات وهمية تنشر معلومات مضللة



أصدرت النقابة العامة للمهن الزراعية بيانًا صحفيًا رسميًا، حذرت خلاله من انتشار عدد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة «فيسبوك»، تنتحل اسم النقابة وتنشر محتويات مضللة وكاذبة دون أي سند قانوني.



وأكدت النقابة في بيانها، عدم وجود أي صلة لها، بتلك الصفحات أو ما يصدر عنها من منشورات أو رسائل أو إعلانات، مشددة على أنها صفحات غير رسمية وغير معتمدة ولا تمثل النقابة بأي شكل من الأشكال.



وأوضحت أن الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة، إلى جانب صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، هما المنصتان المعتمدتان لنشر البيانات والأخبار، حيث يتم تأمينهما وفق أعلى معايير الأمان الرقمي لضمان دقة المعلومات وصحتها.



وشددت نقابة المهن الزراعية على أن جميع عمليات النشر والإعلانات تتم حصريًا عبر القنوات الرسمية الموثقة، بالتنسيق مع شركة «ميتا»، لضمان المصداقية وحماية الأعضاء من أي محاولات تضليل أو نشر أخبار غير صحيحة.



وفي إطار تعزيز الثقة، أشارت النقابة إلى أنها نشرت روابط منصاتها الرسمية لتيسير الوصول إليها والتحقق منها بسهولة، تجنبًا للوقوع في فخ الصفحات الوهمية.



«المهن الزراعية» تهدد باتخاذ إجراءات قانونية



وأكدت النقابة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد القائمين على تلك الصفحات المزيفة، وكل من يسيء استخدام اسمها أو ينشر معلومات كاذبة، وفقًا للقوانين المعمول بها في مصر، بما في ذلك قوانين