تمديد مهلة إيران أسبوعين | طلب عاجل من باكستان لـ ترامب

قال رئيس وزراء باكستان إنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وأضاف رئيس وزراء باكستان أنه طلب من إيران فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول أمني باكستاني، بحسب ما نقلته رويترز يوم الثلاثاء، بأن إسلام أباد ستقف إلى جانب السعودية استناداً إلى اتفاقية الدفاع بين البلدين إذا شهد الشرق الأوسط مزيداً من التصعيد.

وكانت باكستان قد أدانت الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت طاقة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية.

واعتبرت إسلام أباد أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة ووحدة أراضيها، كما تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.