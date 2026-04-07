بسبب حرب إيران.. دبلوماسي فرنسي سابق: الوضع الحالي في المنطقة خطير للغاية

قال باتريك باسكال، الدبلوماسي الفرنسي السابق، إن الوضع الحالي في المنطقة "خطير للغاية"، مشيراً إلى أن الأزمة دخلت مرحلة جديدة، مضيفا أن الهجمات طالت البنى التحتية المدنية والنفطية في إيران، بالإضافة إلى الجامعات والمنشآت الصحية.

وأشار باسكال خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن أنه سيستهدف عدداً كبيراً من المنشآت النفطية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأوضح باسكال أن هناك مساعي دبلوماسية في باكستان ودول أخرى، لكن نتائج هذه المناقشات قد لا تكون إيجابية.