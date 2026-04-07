إيران تهدد بقطع كابلات الإنترنت البحرية بمضيق هرمز

كشف وليد حجاج خبير أمن المعلومات، تداعيات تهديد إيران بقطع كابلات الإنترنت البحرية تحت مضيق هرمز حال استهداف امريكا لمنشآت الطاقة الإيرانية .

وقال وليد حجاج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" البنية التحتية لكابلات الانترنت البحرية في الشرق الاوسط من أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد والامن القومي الرقمي الأفريقي والعالمي .

وتابع وليد حجاج :" غالبية الكابلات التي تغذي الشرق الاوسط وآسيا تأتي من أوروبا عبر البحر المتوسط وتمر من مضيق باب المندب ثم تمر بحر العرب وجزء منها يعبر من مضيق هرمز".

وأكمل وليد حجاج :"من 17 لـ 30% من حركة الانترنت العالمية تعتبر من البحر الاحمر وقناة السويس".

ولفت وليد حجاج :" إذا قطعت إيران الكابلات في مضيق هرمز سوف تتأثر الدول المتواجدة فيما بعد مضيق هرمز مثل آسيا والهند".

وتابع وليد حجاج :" الكابلات تكون مصفحة وعلى أعماق كبيرة في البحار وقطع الكابلات سيؤدي إلى اختناق في المسارات البديلة للانترنت والتي سعتها تعتبر أقل من الكابلات الرئيسية ".