بنسبة 30%؟.. حقيقة ارتفاع أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

خالد يوسف

تصاعدت معدلات البحث عن أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والمحمول، عقب قرار الحكومة بإعادة ضبط منظومة دعم الكهرباء، من خلال زيادة جديدة فى هيكل تعريفة الاستهلاك، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات (المحمول والإنترنت) بنسبة 30%، أسوة بالزيادة في أسعار الوقود والطاقة.

الأسعار كما هي حتى الأن

ونفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في وقت سابق، ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات (المحمول والإنترنت) بنسبة 30%. 

وأكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما تردد مؤخراً حول وجود زيادة رسمية في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30% ليس له أساس من الصحة، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية كما هي ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بتغييرها حتى الآن.

وأوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار بعض الشائعات التي زعمت رفع أسعار كروت الشحن وباقات المحمول، وهو ما استدعى نفياً فورياً من قبل الجهاز عبر البيانات الإعلامية الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام وقطع الطريق على مروجي المعلومات المغلوطة التي تثير بلبلة لدى مستخدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري.

أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة في مصر

تختلف أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة في مصر بناءً على الشركة ونوع الخدمة (موبايل إنترنت أو إنترنت منزلي)، وفيما يلي تحديث للأسعار الحالية (مارس 2026) لشركات الاتصالات الأربع:

1. شركة فودافون  (Vodafone)

كروت الفكة (أقوى كارت):

كارت 13 جنيه: يمنح 300 وحدة (دقائق أو ميجابايت) لمدة يومين.

كارت 16.5 جنيه: يمنح 425 وحدة لمدة 6 أيام.

كارت 26 جنيه: يمنح 750 وحدة لمدة 10 أيام.

باقات الموبايل إنترنت (Plus):

تبدأ من 32 جنيه (1400 ميجا) وتصل إلى 520 جنيه (45000 ميجا).

الإنترنت المنزلي (DSL):

وتوفر شركة فودافون مصر أيضًا باقات مماثلة من حيث السعات والأسعار بدون الضريبة :

140 جيجا: 239.4 جنيه (شامل الضريبة).

200 جيجا: 330.6 جنيه (شامل الضريبة).

300 جيجا: 430 جنيهًا (شامل الضريبة).

400 جيجا: 649.8 جنيه (شامل الضريبة).

2. شركة وي  (WE)

كروت الفكة (أجدع شحنة): تتوفر فئات متنوعة يمكن شحنها عبر كود *566#.

الإنترنت المنزلي (WE Space):

وتعد شركة WE من أبرز مقدمي الخدمة في مصر، حيث تقدم باقات متعددة تناسب مختلف الاستخدامات بالضريبة :

140 جيجا: 239.4 جنيه (شامل الضريبة).

200 جيجا: 330.6 جنيه (شامل الضريبة).

250 جيجا: 410.4 جنيه (شامل الضريبة).

400 جيجا: 649.8 جنيه (شامل الضريبة). 

600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا (شامل الضريبة).

1 تيرابايت: 1550.4 جنيه شهريًا (شامل الضريبة).

3. شركة أورنج  (Orange)

كروت الفكة (الكبير): تبدأ من 13 جنيه وتمنح 300 وحدة.

باقات الموبايل إنترنت (GO): تتوفر باقات صغيرة مثل 500 ميجا بسعر 6.5 جنيه.

الإنترنت المنزلي (Home Internet):

باقة 140 جيجا: 210 جنيه (قبل الضريبة) / 239.4 جنيه (بعد الضريبة).

باقة 200 جيجا: 290 جنيه (قبل الضريبة) / 330.6 جنيه (بعد الضريبة).

باقة 250 جيجا: 360 جنيه (قبل الضريبة) / 410.4 جنيه (بعد الضريبة). 

باقة 400 جيجا: بسعر 649.8 جنيه شهرياً.

باقة 600 جيجا: بسعر 969 جنيها شهرياً (تقريبياً بناءً على السعر قبل الضريبة 850 جنيه).

4. شركة اتصالات من إي آند (Etisalat e&)

كروت الفكة: تتراوح الأسعار المعتادة بين 4 جنيهات و 30 جنيه حسب الفئة.

باقات الموبايل إنترنت (سوبر كونكت):

تبدأ من 10 جنيه (500 ميجا) وتصل إلى 150 جنيه (12 جيجا).

الإنترنت المنزلي:

أما شركة اتصالات مصر فتقدم باقات تعتمد على السعة الشهرية، وتتمثل في:

140 جيجابايت: بسعر 239.4 جنيه شهرياً.

200 جيجابايت: بسعر 330.6 جنيه شهرياً

600 جيجابايت: بسعر 969 جنيها شهرياً

باقة 300 جيجابايت: 430 جنيهًا (شاملة الضريبة) بسرعة تصل إلى 30 ميجابت. 

باقات الإنترنت الهوائي (eHome Wireless) - للخدمات المتنقلة:

30 جيجابايت: 225 جنيها (الباقة الأساسية).

90 جيجابايت: 340 جنيها (الباقة الأساسية).

225 جيجابايت: 650 جنيها (الباقة الأساسية).

الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. 

باقات سعات إضافية (Control Bundles):

4 جيجابايت: 80 جنيها (شهر).

10 جيجابايت: 130 جنيها (شهر).

50 جيجابايت: 520 جنيها (شهر).

أسعار باقات الإنترنت للمحمول في مصر

إلى جانب الإنترنت الأرضي، تواصل شركات الاتصالات تقديم باقات موبايل مرنة تناسب الاستخدام اليومي، سواء لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات أبرزها:

32 جنيه: 1400 ميجابايت.

60 جنيه: 3000 ميجابايت.

85 جنيه: 4750 ميجابايت.

105 جنيه: 6000 ميجابايت.

155 جنيه: 10,000 ميجابايت.

260 جنيه: 18,000 ميجابايت.

520 جنيه: 45,000 ميجابايت.

بنسبة 30 ارتفاع أسعار كروت الشحن باقات الإنترنت باقات الإنترنت الأرضي والمحمول منظومة دعم الكهرباء أسعار خدمات الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

استدراج مُحكم وسرقة بالإكراه.. بلوجر شهير يقع ضحية فتاة غامضة في سوهاج

ارشيفيه

العثور على جثة متحللة لمسن في الدقهلية

جنازه الشهيد حسام صادق

وزير البترول ومحافظ الدقهلية يؤديان صلاة الجنازة على ضحية شظايا صاروخ بالإمارات

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد