مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
تحذير خطير لمرضى السكر.. 3 عادات في حياتك تدمر مفعول الأنسولين
تعيين المستشار خالد ضياء نائبا للأمين العام لمجلس النواب
اختراق الدفاعات الإسرائيلية.. صاروخ باليستي إيراني يسقط وسط دولة الاحتلال
مفتي الجمهورية: إذاعة القرآن الكريم حملت رسالة كتاب الله للعالم بلغة وسطية
خالد طلعت: الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 15 بطولة للألعاب الجماعية
تحـ رش داخل الميكروباص .. القبض على صاحب واقعة الفعل الخادش بالإسكندرية
مسؤول في نادي الأسير الفلسطيني لـ«صدى البلد»: إسرائيل تمهد لشرعنة قـ.ـتل الأسرى
هل ستغلق البنوك يوم الأحد من كل أسبوع بعد قرار المركزي؟ .. التفاصيل كاملة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
إحنا مش أقل منهم.. عمرو أديب: الأحداث المشتعلة في المنطقة تؤكد ضرورة تشكيل ناتو عربي الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لمواجهة الظرف الطارئ.. اتصالات النواب تدعو لحل مشكلات بطء إنشاء شبكات المحمول

فريدة محمد

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب احمد بدوي ، بدعوة وزيرة التنمية المحلية ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمشاركة في اجتماع اللجنة لوضع تصور واضح وحلول وتذليل العقبات أمام إنشاء شبكات المحمول، ومناقشة سبب بطء إنشاء شبكات المحمول في جميع انحاء الجمهورية.

واكد احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشأن معوقات إنشاء شبكات جديدة للمحمول وتدني خدمة الانترنت ، ان هناك ضرورة ملحة لمتابعة واستئناف انشاء الشبكات خاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي ، بالاضافة الي ماهو مستجد من القرار الحكومي بتخصيص ايام العمل اون لاين من المنازل بسبب التحديات والازمات في الشرق الاوسط، ولابد من العمل علي تذليل اي عقبات بمزيد من الشبكات الجديدة وعدم التعسف في تعطيل انشاء محطات جديدة.

وناقشت اللجنة طلبات الاحاطه المقدمه من:  النائب مصطفي جبر، بشأن ضعف تغطية شبكات المحمول بمحاور الطرق الجديدة و النائب حسن عمار، بشأن عدم تغطية طريق محور 30 يونيو بشبكات المحمول، والنائب محمد زين الدين، بشأن تكرار شكاوى المواطنين بمدينة أدكو بمحافظة البحيرة من ضعف شبكات الاتصالات وتدني مستوي الخدمة المقدمة في مناطق عدة بالمدينة والقري التابعة لها، و النائب عمرو فهمي، بشأن ضعف شبكات المحمول بقري مركز المحلة الكبرى

واستعرض طارق محمد حسن رئيس قطاع البنية الأساسية بالجهاز القومي للاتصالات، الجهود التي تمت في إطار تغطية العديد من الطرق والمحاور الرئيسية بخدمات المحمول والخطة الزمنية للانتهاء من تشغيل المحطات الجديدة حيث أوضح الجهاز البيانات التالية: 
 يتم تغطية محور طريق 30 يونيو (من طريق الإسماعيلية الى بورسعيد) من خلال ٧ أبراج محمول وتم إنشاء وتشغيل ٥ أبراج يحمل كل برج عدد 3 محطات محمول (اتصالات مصر واورنج مصر وفودافون مصر).

بالإضافة الي عدد ١ برج محمول تعمل عليه شركة فودافون تم التشغيل (وسوف تقوم شركتي اتصالات واورانج بالانتهاء من التركيب والتشغيل بنهاية مارس ٢٠٢٦). وعدد ١ برج تعمل عليه شركة اورانج حيث قامت الشركة بالتشغيل التجريبي وسيتم التشغيل النهائي بنهاية شهر مارس ٢٠٢٦)، وسوف تقوم كلٍ من شركتي فودافون واتصالات بالتركيب والتشغيل بنهاية شهر مارس٢٠٢٦.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدماتها بالتجوال المحلي على شبكات شركة أورانج.

وتابع ان هناك خطط انشاء وتشغيل عدد 9 محطات محمول بتمويل من صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز لتغطية امتداد محور طريق 30 يونيو (من طريق القاهرة /العين السخنة حتى طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي) ومخطط إنهاء الاعمال خلال الربع الثاني من عام 2026 وسوف يتم رفع مستوى جودة الخدمات مع تشغيل المحطات الجديدة المخطط تشغيلها بنهاية شهر مارس 2026.

واضاف مسئول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  انه فيما يخص الطريق الدائري الاوسطي وطريق الجلالة وطريق الضبعة:

فان هناك عدد من محطات المحمول التي تخدم هذه الطرق موزعة على جميع الشركات العاملة، علمًا بأن الشركة المصرية للاتصالات تقدم خدماتها من خلال التجوال المحلي عبر محطات شركة اورانج.

و أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يقوم بشكل دوري بإجراء قياسات جودة خدمات المحمول على الطرق والمحاور الرئيسية وطرق الربط بين المحافظات لمتابعة مستويات جودة خدمات المحمول المقدمة للمستخدمين.

وفي إطار استعراض الجهاز لخدمات المحمول في عدد من المناطق والمدن، فقد أوضح الجهاز موقف خدمات المحمول والخطط الزمنية لتحسين الخدمات في هذه المناطق كما يلي:

فيما يخص خدمات المحمول في مركز ومدينة ادكو محافظة البحيرة
• مركز ومدينة ادكو محل الشكوى مغطاة بخدمات التليفون المحمول بعدد 46 محطة محمول قائمة، وجميعها تعمل بها خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع للمحمول.
• مخطط تغطية قرية منشأة ديبونو بخدمات الصوت والبيانات ضمن مشروع تطوير الريف المصري (حياة كريمة) ومخطط الانتهاء من انشاء وتشغيل المحطات بها بنهاية عام 2026.
• بخصوص خدمات التليفون الثابت تم إدراج تنفيذ عدد 200 خط ارضي بخطة المشروعات الممولة من صندوق الخدمة الشاملة، كما تم إدراج تنفيذ عدد 720 خط بخطة توسعات الشركة المصرية للاتصالات.

فيما يخص خدمات المحمول في مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية
• مركز المحلة الكبرى محل الشكوى يوجد به عدد 274 محطة محمول.
• مخطط تغطية عدد 13 قرية بمركز المحلة الكبرى بخدمات الصوت والبيانات ضمن مشروع تطوير الريف المصري (حياة كريمة) ومخطط الانتهاء من انشاء وتشغيل المحطات بها بنهاية عام 2026.
• مخطط إنشاء وتشغيل عدد 4 محطات محمول جديدة بهدف تكثيف تغطية خدمات الصوت والبيانات ومخطط نهو الاعمال خلال عام 2026.

وفي النهاية، أكد الجهاز انه سوف يقوم بإجراء قياسات ميدانية لجودة خدمات المحمول في المناطق التي يحددها النواب لدراسة اسباب الشكاوى ووضع الحلول اللازمة للعمل على تحسين جودة الخدمات في هذه المناطق.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

المتهم

القبض على شخص طمس لوحات سيارته بالبحيرة

المتهمين

خلافات على بيع سيارة.. القبض على 4 سائقين تشاجروا مع بعضهم بالإسكندرية

الجهاز الفني للمنتخب

الجهاز الفني للمنتخب يتفقد أرضية ملعب "إسبانيول"

بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد