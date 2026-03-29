لمواجهة الظرف الطارئ.. اتصالات النواب تدعو لحل مشكلات بطء إنشاء شبكات المحمول

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب احمد بدوي ، بدعوة وزيرة التنمية المحلية ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمشاركة في اجتماع اللجنة لوضع تصور واضح وحلول وتذليل العقبات أمام إنشاء شبكات المحمول، ومناقشة سبب بطء إنشاء شبكات المحمول في جميع انحاء الجمهورية.

واكد احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشأن معوقات إنشاء شبكات جديدة للمحمول وتدني خدمة الانترنت ، ان هناك ضرورة ملحة لمتابعة واستئناف انشاء الشبكات خاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي ، بالاضافة الي ماهو مستجد من القرار الحكومي بتخصيص ايام العمل اون لاين من المنازل بسبب التحديات والازمات في الشرق الاوسط، ولابد من العمل علي تذليل اي عقبات بمزيد من الشبكات الجديدة وعدم التعسف في تعطيل انشاء محطات جديدة.

وناقشت اللجنة طلبات الاحاطه المقدمه من: النائب مصطفي جبر، بشأن ضعف تغطية شبكات المحمول بمحاور الطرق الجديدة و النائب حسن عمار، بشأن عدم تغطية طريق محور 30 يونيو بشبكات المحمول، والنائب محمد زين الدين، بشأن تكرار شكاوى المواطنين بمدينة أدكو بمحافظة البحيرة من ضعف شبكات الاتصالات وتدني مستوي الخدمة المقدمة في مناطق عدة بالمدينة والقري التابعة لها، و النائب عمرو فهمي، بشأن ضعف شبكات المحمول بقري مركز المحلة الكبرى

واستعرض طارق محمد حسن رئيس قطاع البنية الأساسية بالجهاز القومي للاتصالات، الجهود التي تمت في إطار تغطية العديد من الطرق والمحاور الرئيسية بخدمات المحمول والخطة الزمنية للانتهاء من تشغيل المحطات الجديدة حيث أوضح الجهاز البيانات التالية:

يتم تغطية محور طريق 30 يونيو (من طريق الإسماعيلية الى بورسعيد) من خلال ٧ أبراج محمول وتم إنشاء وتشغيل ٥ أبراج يحمل كل برج عدد 3 محطات محمول (اتصالات مصر واورنج مصر وفودافون مصر).

بالإضافة الي عدد ١ برج محمول تعمل عليه شركة فودافون تم التشغيل (وسوف تقوم شركتي اتصالات واورانج بالانتهاء من التركيب والتشغيل بنهاية مارس ٢٠٢٦). وعدد ١ برج تعمل عليه شركة اورانج حيث قامت الشركة بالتشغيل التجريبي وسيتم التشغيل النهائي بنهاية شهر مارس ٢٠٢٦)، وسوف تقوم كلٍ من شركتي فودافون واتصالات بالتركيب والتشغيل بنهاية شهر مارس٢٠٢٦.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدماتها بالتجوال المحلي على شبكات شركة أورانج.

وتابع ان هناك خطط انشاء وتشغيل عدد 9 محطات محمول بتمويل من صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز لتغطية امتداد محور طريق 30 يونيو (من طريق القاهرة /العين السخنة حتى طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي) ومخطط إنهاء الاعمال خلال الربع الثاني من عام 2026 وسوف يتم رفع مستوى جودة الخدمات مع تشغيل المحطات الجديدة المخطط تشغيلها بنهاية شهر مارس 2026.

واضاف مسئول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه فيما يخص الطريق الدائري الاوسطي وطريق الجلالة وطريق الضبعة:

فان هناك عدد من محطات المحمول التي تخدم هذه الطرق موزعة على جميع الشركات العاملة، علمًا بأن الشركة المصرية للاتصالات تقدم خدماتها من خلال التجوال المحلي عبر محطات شركة اورانج.

و أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يقوم بشكل دوري بإجراء قياسات جودة خدمات المحمول على الطرق والمحاور الرئيسية وطرق الربط بين المحافظات لمتابعة مستويات جودة خدمات المحمول المقدمة للمستخدمين.

وفي إطار استعراض الجهاز لخدمات المحمول في عدد من المناطق والمدن، فقد أوضح الجهاز موقف خدمات المحمول والخطط الزمنية لتحسين الخدمات في هذه المناطق كما يلي:

فيما يخص خدمات المحمول في مركز ومدينة ادكو محافظة البحيرة

• مركز ومدينة ادكو محل الشكوى مغطاة بخدمات التليفون المحمول بعدد 46 محطة محمول قائمة، وجميعها تعمل بها خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع للمحمول.

• مخطط تغطية قرية منشأة ديبونو بخدمات الصوت والبيانات ضمن مشروع تطوير الريف المصري (حياة كريمة) ومخطط الانتهاء من انشاء وتشغيل المحطات بها بنهاية عام 2026.

• بخصوص خدمات التليفون الثابت تم إدراج تنفيذ عدد 200 خط ارضي بخطة المشروعات الممولة من صندوق الخدمة الشاملة، كما تم إدراج تنفيذ عدد 720 خط بخطة توسعات الشركة المصرية للاتصالات.

فيما يخص خدمات المحمول في مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية

• مركز المحلة الكبرى محل الشكوى يوجد به عدد 274 محطة محمول.

• مخطط تغطية عدد 13 قرية بمركز المحلة الكبرى بخدمات الصوت والبيانات ضمن مشروع تطوير الريف المصري (حياة كريمة) ومخطط الانتهاء من انشاء وتشغيل المحطات بها بنهاية عام 2026.

• مخطط إنشاء وتشغيل عدد 4 محطات محمول جديدة بهدف تكثيف تغطية خدمات الصوت والبيانات ومخطط نهو الاعمال خلال عام 2026.

وفي النهاية، أكد الجهاز انه سوف يقوم بإجراء قياسات ميدانية لجودة خدمات المحمول في المناطق التي يحددها النواب لدراسة اسباب الشكاوى ووضع الحلول اللازمة للعمل على تحسين جودة الخدمات في هذه المناطق.