حالتها مستقرة.. نقل سهير القاضي للمستشفى عقب إلقاء كلمتها بالجلسة العامة بالبرلمان

تم نقل النائبة سهير القاضي عضو مجلس النواب، إلى إحدى المستشفيات الخاصة ، بعد أن أغمي عليها عقب إلقاء كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وقالت مصادر برلمانية ، إن النائبة سهير القاضي عضو مجلس النواب أصيبت بدوار خلال تواجدها في دورة المياة بمجلس النواب ،وترتب على ذلك نقلها إلى أحدى العيادات الطبية بالمجلس .

وأشارت المصادر ، إلى أن حالة النائبة سهير القاضي استدعت تحويلها إلى مستشفي السلام الدولي، حيث تتلقى الرعاية الطبية الكاملة الأن .

يشار إلى أن النائبة سحر القاضي كانت قد ألقت كلمة فى الجلسه العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي.

