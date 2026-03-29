رئيس البرلمان الإيراني: نخوض حربا عالمية كبرى ولن نرضخ لأي ضغوط

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن بلاده تمر بمرحلة وصفها بأنها “حرب عالمية كبرى”، مشددًا على أن إيران مستعدة لمواجهة أي تصعيد، ومواصلة القتال حتى تحقيق ما وصفه بالنصر الكامل.

وفي خطاب له، شدد قاليباف على ثقته بقدرة إيران على الرد على الولايات المتحدة، قائلاً إن بلاده قادرة على “جعل واشنطن تندم على أي اعتداء”، واستعادة حقوقها، بدعم من القيادة العليا في البلاد.

ووجه رسالة مباشرة للشعب الإيراني، دعا فيها إلى الثقة بالقوات المسلحة، مؤكدًا أنها “أكثر ثباتًا من الجبال”، وأنها ستقود البلاد إلى النصر، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن مؤشرات ذلك “بدأت تظهر على أرض الواقع”، وأن إيران لن تنهي المواجهة إلا بعد تحقيق أهدافها كاملة.

واتهم قاليباف الولايات المتحدة بالسعي لفرض مطالبها ومحاولة الضغط على إيران للقبول بشروطها، مشيرًا إلى أن العدو لم يعد يستهدف فقط القدرات العسكرية، بل يسعى إلى أهداف أوسع تشمل السيطرة على نقاط استراتيجية.

وأضاف أن “العدو يبعث برسائل تفاوض في العلن، بينما يخطط لعمليات عسكرية في الخفاء”، مؤكدًا أن بلاده لن تخضع لأي ضغوط، وأن ردها سيكون واضحًا وحاسمًا.

كما شدد رئيس البرلمان الإيراني على أن الحرب وصلت إلى “لحظاتها الأكثر حساسية”، لافتًا إلى أن خصوم إيران كانوا يراهنون على إضعاف قدراتها، إلا أن الواقع – بحسب تعبيره – يظهر استمرار جاهزية القوات الصاروخية وتماسكها.

واختتم قاليباف تصريحاته بالتأكيد على أن إيران ماضية في تحويل هذه المواجهة إلى “عبرة لكل من يفكر في الاعتداء عليها”، مشيرًا إلى أن بلاده لن تخرج من هذه المرحلة إلا وهي منتصرة.