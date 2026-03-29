برلماني: اليقظة الأمنية لرجال الداخلية رسالة قوة وردع لمخططات حسم الإرهابية

ثمن النائب مصطفى متولي، عضو مجلس الشيوخ، الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم والتي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن.

وأضاف متولي، في تصريحات له، أن هذه الجهود الاحترافية تعكس مدى اليقظة الأمنية العالية، والقدرة الفائقة لأجهزة الوزارة في التعامل الحاسم مع التهديدات، بما يعكس كفاءة المنظومة الأمنية في حماية مقدرات الدولة وصون أرواح المواطنين.

وأكد متولي، إن الضربات الاستباقية التي تنفذها الداخلية تمثل درعًا قويًا في مواجهة الإرهاب، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية لن تسمح بأي محاولات للنيل من استقرارها أو المساس بأمنها القومي.

وأشار متولي إلى التطور الكبير لأجهزة وزارة الداخلية والتي تعكس العمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة، تجمع بين الرصد الدقيق، والتحرك السريع، والتعامل الحاسم مع كافة التهديدات، بما يعكس مستوى عالٍ من الكفاءة والاحترافية.

وشدد على دعم الدولة الكامل لكافة رجال الشرطة البواسل، الذين يقدمون تضحيات عظيمة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن، مؤكدا أن مصر ستظل قوية بفضل أبنائها، عصية على كل من تسول له نفسه العبث بأمنها