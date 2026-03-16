بميزات احترافية وتصميم مذهل إليك أفضل كمبيوتر محمول من سامسونج في 2026

أعلنت سامسونج إلكترونيكس رسميًا عن لوحة مفاتيح جالكسي Tab S11 Ultra Pro، وهي ملحق جديد مصمم لتحويل جهاز Galaxy Tab S11 Ultra إلى جهاز إنتاجية أكثر كفاءة يشبه أجهزة الكمبيوتر المحمولةوقد تم إطلاق لوحة المفاتيح في أسواق مختارة، بما في ذلك هونج كونج، وتركز على سهولة الحمل والمتانة وتحسين تجربة الاستخدام لمستخدمي الأجهزة اللوحية الذين يحتاجون إلى إعداد كتابة أكثر تقليدية.



يتميز جهاز Galaxy Tab S11 Ultra Pro Keyboard بهيكل نحيف مصنوع من سبائك الألومنيوم، مما يمنحه تصميمًا فاخرًا وخفيف الوزن مع الحفاظ على متانته. كما أضافت سامسونج مفصلة معدنية قوية، تسمح للجهاز اللوحي بالوقوف بثبات والعمل كجهاز كمبيوتر محمول صغير الحجم أثناء العمل أو إنشاء المحتوى.

ميزات ملحقات لوحة المفاتيح اللاسلكية

على عكس العديد من ملحقات لوحة المفاتيح اللاسلكية، لا يحتوي هذا الطراز على بطارية مدمجة بدلاً من ذلك، يتصل مباشرةً بالجهاز اللوحي باستخدام واجهة Pogo Pin، مما يتيح اتصالاً فورياً ووظيفة مزامنة وضع السكون والاستيقاظ مع جهاز Galaxy Tab S11 Ultra. هذا الإعداد يُغني عن الحاجة إلى شحن لوحة المفاتيح بشكل منفصل.

تصميم لوحة مفاتيح سامسونج

زودت سامسونج لوحة المفاتيح بتصميم كامل يضم 80 مفتاحًا، مصممًا لتوفير تجربة كتابة مريحة تُشبه الكتابة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة. كما أن لوحة اللمس المدمجة أكبر بنسبة 14.6% من الجيل السابق، مما يُحسّن من سهولة التصفح ودعم الإيماءات لتعدد المهام وزيادة الإنتاجية.

يبلغ وزن لوحة المفاتيح 636 جرامًا، مما يحقق التوازن بين سهولة الحمل والمتانة.

يبلغ سعر لوحة مفاتيح Galaxy Tab S11 Ultra Pro 2198 دولارًا هونج كونج، أي ما يعادل حوالي 280 دولارًا أمريكيًا بناءً على أسعار الصرف الحالية.