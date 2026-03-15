Galaxy Z Wide Fold.. هاتف سامسونج الجديد ينافس آيفون القابل للطي

كشفت تسريبات جديدة عن بعض التفاصيل الإضافية حول هاتف سامسونج القابل للطي ذي الشاشة العريضة، والذي يُشاع عنه الكثير.

تشير التسريبات إلى أن الجهاز قد يتميز بشاشة داخلية قياسها 7.6 بوصة، ومعالج متطور، وبطارية كبيرة نسبياً.

بحسب التسريب الذي نشره موقع Digital Chat Station ، سيستخدم الهاتف القابل للطيّ العريض القادم معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس وهذا سيجعله يُضاهي أداء هاتفي Galaxy Z Fold 8 و Z Flip 8 القادمين .

تشير التقارير إلى أن الهاتف يستخدم بطارية ثنائية الخلايا بسعة نموذجية تبلغ حوالي 4800 مللي أمبير/ساعة.

يُفصّل التسريب هذه السعة إلى خليتين - 2267 مللي أمبير/ساعة و2393 مللي أمبير/ساعة - بسعة إجمالية لا تقل عن 4660 مللي أمبير/ساعة. وتُعدّ أنظمة الخلايا المزدوجة شائعة في الهواتف القابلة للطي، لأنها تُمكّن الشركات المصنّعة من توزيع البطارية على نصفي الجهاز.

سيحتوي هاتف سامسونج القابل للطي على شاشة داخلية بحجم مماثل لحجم شاشة هاتف Galaxy Z Fold 8

ربما يكون حجم الشاشة الداخلية هو التفصيل الأكثر إثارة للاهتمام. إذ يبلغ 7.6 بوصة، وهو ما يتطابق مع حجم الشاشة الرئيسية لأجهزة سامسونج القابلة للطي ذات التصميم الكتابي الحالية.

لكن من المتوقع أن يكون الاختلاف الرئيسي هو نسبة العرض إلى الارتفاع سيكون الجهاز أقصر وأعرض، مما يمنحه تصميمًا أقرب إلى تصميم الأجهزة اللوحية بنسبة 4:3 عند فتحه. عادةً ما تكون الشاشة الخارجية الأعرض أكثر راحة للكتابة والمراسلة، بينما توفر الشاشة الداخلية تجربة قراءة ومشاهدة فيديوهات أكثر سلاسة.

ويزعم التسريب أيضاً أن الجهاز سيكون متاحاً في السوق المحلي لشركة سامسونج، مما يعني أن سامسونج تخطط على الأقل لإطلاقه في منطقتها الأم.

تشير التسريبات إلى أن شركتي آبل وسامسونج قد تقودان السباق العالمي للهواتف القابلة للطي على نطاق واسع، في حين أن هواوي وغيرها من العلامات التجارية المحلية قد تتنافس بقوة أكبر في السوق الصينية.

يتوافق هذا مع تقارير سابقة تشير إلى أن سامسونج تدرس تصميمات متعددة للهواتف القابلة للطي في الوقت نفسه، بدلاً من استبدال سلسلة هواتف Galaxy Z Fold الحالية. وقد يصبح الهاتف القابل للطي العريض خيارًا جديدًا إلى جانب الطراز التقليدي القابل للطي الطويل.

بالطبع، لا تكشف التسريبات إلا جزءًا من الحقيقة. فقد اختبرت سامسونج العديد من الأجهزة التجريبية على مر السنين