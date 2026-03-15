بميزات ثورية وان بلس تغزو الأسواق بهاتف OnePlus Nord 6 .. إليك أهم مواصفاته

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف OnePlus Nord 6 والمتوقع إطلاقه قريبًا كخليفة لهاتف OnePlus Nord 5.

وقد كشفت تسريبات جديدة عن عدة تفاصيل رئيسية حول هذا الهاتف الذكي متوسط ​​المدى.

ووفقًا للتسريبات قد يُطرح الهاتف في أوائل الشهر المقبل بأداء قوي في فئة الأجهزة المتوسطة العليا و يعد من أبرز ما كشف عنه التسريب هو معالج كوالكوم سنابدراجون 8s من الجيل الرابع. إذا صحّت هذه المعلومات، فسيمثل ذلك تحسناً كبيراً في الأداء مقارنةً بهاتف نورد 5.

أشارت قائمة سابقة على منصة Geekbench إلى استخدام نفس الشريحة. وتشير معلومات الاختبارات الأولية إلى أن المعالج قد يُقدم أداءً أفضل بنسبة 26% تقريبًا ويعد من شأن هذا التحديث أن يجعل جهاز Nord 6 واحداً من أقوى الأجهزة في فئة الهواتف الذكية متوسطة المدى.

هاتف OnePlus Nord 6

مواصفات هاتف OnePlus Turbo 6



تشير التقارير إلى أن هاتف Nord 6 قد يشترك في العديد من المواصفات مع هاتف OnePlus Turbo 6، الذي تم إطلاقه في وقت سابق في الصين.

استنادًا إلى هذا النموذج، من المتوقع أن يتميز هاتف Nord 6 بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث فائق السلاسة يبلغ 165 هرتز. كما يُتوقع أن تدعم الشاشة الألعاب بمعدل إطارات عالٍ يصل إلى 165 هرتز، مما يجعلها جذابة لعشاق ألعاب الهواتف المحمولة.

قد تشمل خيارات الاتصال شريحة واي فاي G1 مطورة ذاتيًا للرياضات الإلكترونية، مصممة لتحسين استقرار الألعاب.

تفاصيل البطارية والشحن

يأتي هاتف Turbo 6 الصيني مزوداً ببطارية Glacier ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير مع شحن سريع سلكي بقوة 80 واط. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هاتف Nord 6 العالمي سيحتفظ بنفس سعة البطارية.

تشير بعض التقارير إلى أن حجم البطارية قد يكون أصغر بالنسبة للأسواق العالمية بسبب المتطلبات التنظيمية.

توقعات الأسعار

تشير التسريبات أيضاً إلى أن هاتف OnePlus Nord 6 قد يُطرح بسعر أعلى من Nord 5. ورغم عدم تأكيد السعر الرسمي، إلا أن المعالج المُطوّر والميزات المُخصصة للألعاب قد تُبرر هذه الزيادة.

مع اقتراب موعد الإطلاق المتوقع، من المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل حول الجهاز قريباً.