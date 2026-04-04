عمرو أديب : شركات المحمول تتحرك لزيادة الأسعار 20% بسبب الدولار

أكد الإعلامي عمرو أديب أن شركات المحمول في مصر تتجه للمطالبة بزيادة أسعار خدماتها بنحو 20%، في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل المرتبطة بالدولار، خاصة فيما يتعلق بشراء الترددات.

وأوضح أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، أن جزءًا من تكاليف قطاع الاتصالات يتم تسعيره بالدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار المقدمة للمستهلك، مشيرًا إلى أن الشركات الأربع العاملة في السوق، رغم المنافسة القوية بينها، تتوحد عند الحديث عن رفع الأسعار.

وأضاف الإعلامي، أن السوق يشهد تنافسًا كبيرًا بين الشركات في الخدمات والعروض، إلا أن هذا التنافس يتراجع عندما يتعلق الأمر بالتسعير، حيث تتحرك الشركات بشكل متقارب في اتجاه زيادة الأسعار، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات السوق.

وأشار إلى أن ما يحدث يأتي في إطار ما تصفه الدولة بـ«تحريك الأسعار»، في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية وارتفاع تكلفة المدخلات، مؤكدًا أن هذه الزيادات تمثل انعكاسًا مباشرًا لتغيرات سعر الصرف وتأثيره على مختلف القطاعات.