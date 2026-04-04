أنا أبقى أم ابن عم العريس .. هالة سرحان تعلق على خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

علقت الإعلامية هالة سرحان على أجواء خطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب، وأشادت بإطلالة لميس الحديدي، مؤكدة أنها ظهرت بأناقة هادئة وراقية عكست بساطة الحفل.

وكتبت هالة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "أم العريس كانت في منتهى الشياكة، وابتسامتها وضحكتها كانت أجمل ماكياج رباني مرسوم من القلب… وأنا أبقى أم محمد، ابن عم العريس، اللي شالوه لميس وعمرو في حضنهم وهو صغير"

وشهدت المناسبة حضور عدد من نجوم الإعلام والفن، من بينهم عماد أديب، عادل أديب، هالة سرحان، منال سلامة، ليلى علوي، وإلهام شاهين، في أجواء اتسمت بالود والقرب.

كما لفتت إلى الأجواء الغنائية خلال الحفل، حيث أحيا المناسبة الفنان هشام عباس، الذي أضفى لمسة خاصة على الحدث، بمشاركة الحضور فرحتهم في ليلة وصفتها بأنها مزيج من الذكريات والمشاعر الصادقة.