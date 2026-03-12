صلاح عبد الله ينتقد إدمان الموبايل: المحمول وسيلة تواصل مش تباعد

نشر الفنان صلاح عبد الله فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، عبّر خلاله عن رأيه في الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة وتأثيره على العلاقات الإنسانية.

وأكد صلاح عبد الله في الفيديو أن الجلوس مع الآخرين بينما يكون كل شخص منشغلًا بهاتفه المحمول أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن ذلك يفقد الجلسات معناها الحقيقي ويخلق حالة من التباعد بين الناس.

وأوضح أن الهاتف المحمول وُجد ليكون وسيلة للتواصل والاتصال وليس سببًا في الانفصال بين الأشخاص، مضيفًا أن الموبايل مجرد أداة في حياة الإنسان وليس الحياة نفسها.

واختتم كلامه برسالة يدعو فيها إلى استعادة التواصل الحقيقي بين الناس، وعدم حبس حياتهم داخل شاشات الهواتف المحمولة

غياب صلاح عبدالله عن دراما رمضان

ووجه الفنان صلاح عبد الله رسالة لجمهوره ومتابعيه بعد شعوره بالتجاهل إثر غيابه عن دراما رمضان 2026 وذلك عبر حسابه على موقع "x"

وكتب صلاح عبد الله فى تغريدة له “فوق لنفسك يا صاصا ما حدش دق على بابك، ولا حد حس بغيابك، غير خمسة ستة، بكتيره من حبايبك وِصحابك.”