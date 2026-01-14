وفاء سالم تتراجع عن الاعتزال وتشارك في مسلسل "الضحايا"

كشفت الفنانة وفاء سالم، تراجعها عن قرارها باعتزال التمثيل، مؤكدة انضمامها لصناع مسلسل "الضحايا" بطولة الفنان صلاح عبد الله.



ونشرت وفاء سالم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام ، صورة من مشاركتها في مسلسل "الضحايا" بالتعاون مع الفنان صلاح عبد الله.

وكتبت وفاء علي الصورة قائلة: "النهاردة وأنا بعمل مشهد مع الفنان القدير صلاح عبد الله من مسلسل الضحايا عدنا المشهد خمس مرات، والمخرج حاتم صلاح الدين لقيته بيزعق جامد وقالي فيه إيه يافنانة".

واضافت وفاء سالم: "قولته الراجل الي آدامي ده شبه الفنان الراحل أحمد زكي، وفكرني بالفيلم العظيم النمر الأسود فكل فريق العمل شافوه الشاب ده، استغربوا وفضلوا يصفرو والمشهد بدل دراما وعياط أصبح ضحك سبحان الله علي الزمن الجميل".