فى عيد ميلاد وفاء سالم .. اكتشفها عاطف سالم وبدايتها كانت مع أحمد زكي

تحتفل اليوم السبت 23 يوليو الفنانة وفاء سالم بعيد ميلادها الـ 61 ، حيث ولدت بمثل هذا اليوم فى عام 1964، وقدمت عدداً من الأعمال الفنية الناجحة على مدار أعوام.

اكتشفها المخرج المصري عاطف سالم وبدأت وفاء سالم مشوارها الفني عام 1978 بفيلم "النمر الأسود" بمشاركة النجم أحمد زكي، ثم شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام.

وفاء سالم وإصابتها بالمرض النفسي

وفى أحد اللقاءات التليفزيونية، كانت تحدثت وفاء سالم عن اصابتها بالمرض النفسي، وقالت وفاء سالم، إن المرض النفسي مستحيل أن يظهر فجأة، وأنها أصيبت بالمرض النفسي نتيجة تراكمات كبيرة، وأنها كانت تعمل ولا تدري بمرضها النفسي.

وأضافت وفاء سالم، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”: ابنى أول حد لاحظ مرضي النفسي لأنه أكتر حد بيحبنى ويهتم بيا”.

وأشارت وفاء سالم إلى أنها تعيش بالناس ومن أجلهم ولابد أن تهتم بأدق التفاصيل في حياتها الفنية والشخصية”.