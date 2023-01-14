شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

أثارت الفنانة وفاء سالم موجة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد أن أعلنت من خلال فيديو لها على اليوتيوب عن تعرضها للتحرش من أحد أقاربها أثناء طفولتها مما سبب لها أذى نفسي وكشفت عن رد فعل شقيقتها وأقاربها عن تلك الواقعة .

وفاء سالم ورد فعل شقيقتها عن تعرضها للتحرش

ونشرت الفنانة وفاء سالم فيديو جديدًا من خلال حسابها على موقع اليوتيوب وكشفت رد فعل شقيقتها وأقاربها عما أعلنته من تعرضها للتحرش في طفولتها وقالت إن إحداهما طالبت منها حذف الفيديو حتى لا تفضح أهلها .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: