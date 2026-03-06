ترامب: الإيرانيون لا يملكون دفاعاً جوياً و جميع طائراتهم دُمّرت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات له بالبيت الأبيض، "يواصل الجيش الأمريكي، بالتعاون مع شركائنا الإسرائيليين الرائعين، تم تدمير العدو تدميراً كاملاً قبل الموعد المحدد بكثير، وبمستويات لم يشهدها العالم من قبل".

وأضاف ترامب : "لقد دُمّر أسطولهم البحري، أغرقنا 24 سفينة تابعة لهم في ثلاثة أيام، دُمّر نظامهم المضاد للطائرات، لذا فهم بلا قوة جوية، ولا يملكون دفاعاً جوياً، جميع طائراتهم دُمّرت، اتصالاتهم معطلة، صواريخهم معطلة، و منصات الإطلاق معطلة، بنسبة 60% و64% على التوالي. عدا ذلك، فهم في وضع ممتاز".

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، مساء الخميس، أن إسرائيل تنتقل إلى "المرحلة التالية" من الحرب مع إيران، وذلك بعد تنفيذ 2500 غارة جوية بأكثر من 6000 سلاح.

وقال زامير إن الحرب "حملة تاريخية" بدأت بـ"مرحلة ضربات مفاجئة" أسفرت عن تدمير 80% من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية و60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضاف زامير في بيان مصور: "ننتقل الآن إلى المرحلة التالية من العملية، في هذه المرحلة، سنواصل تفكيك النظام وقدراته العسكرية. لدينا مفاجآت أخرى في انتظارنا، ولن أكشف عنها الآن".

كما أعلن زامير أنه أصدر أوامره للجيش الإسرائيلي بالتوغل أكثر في لبنان. أصدر الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين تحذيرات بالإخلاء لجميع مناطق جنوب لبنان جنوب نهر الليطاني، والضواحي الجنوبية لبيروت، وأجزاء من سهل البقاع.