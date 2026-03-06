قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفارة الكويت ببيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
مسؤول إيراني: إطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع ومعاملتهم كعملاء لإسرائيل
هجوم على قاعدة وفندق يقطنهما جنود أمريكان في البحرين
الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة
بعد إشادته بالأهلي.. رسالة شكر من أحمد موسى لـ ترامب
غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية في بيروت
يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
بسبب الحرب على إيران.. البنتاجون يطلب من الكونجرس تسريع إنتاج الصواريخ
تقارير: إيران تدمر بطارية ثاد الأمريكية المتطورة في الأردن
ميسي وإنتر ميامي يهديان ترامب كرة موقعة وقميصًا برقم 47
الداخلية البحرينية: أضرار مادية في فندقين ومبنى سكني جراء الهجمات الإيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خلال استقبال فريق إنتر ميامي.. ترامب يشيد بميسي ويتحدث عن الأهلي المصري| ماذا قال؟

ميسي
ميسي
رباب الهواري

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي في احتفالية خاصة داخل البيت الأبيض، احتفالًا بتتويج الفريق بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) للموسم الماضي.

وخلال كلمته في الحفل، أشاد ترامب بأداء ميسي وفريقه، مؤكدًا أن اللاعب الأرجنتيني جاء إلى الدوري الأمريكي وفاز بسرعة، رغم الضغوط الكبيرة، وقال ترامب: “العديد من اللاعبين الكبار يأتون هنا، يلعبون بشكل جيد، لكنهم لا يفوزون. أما ليونيل، فقد جاء وفاز بكل هذا الضغط.”

وأضاف الرئيس الأمريكي: “ميسي حقق 47 بطولة وهو أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم، سجل 29 هدفًا وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين على التوالي لأول مرة في تاريخ البطولة.”

كما أشار ترامب إلى المنافسة بين الأساطير، متسائلًا: “من الأفضل؟ ميسي أم بيليه؟” وأضاف عن علاقته مع نجمي الكرة، ميسي وكريستيانو رونالدو، أنه كان هناك حوار مع ابنه الذي أعرب عن إعجابه الكبير باللاعبين، وقال له: “أبي، هل تعرف من سيكون هنا اليوم؟”، ليرد ترامب مبتسمًا: “لا، لدي الكثير من الأمور الجارية الآن.”

وتطرق ترامب إلى مشاركة الفريق في كأس العالم خلال يونيو، مبرزًا التحديات التي واجهوها، وقال: “لقد تعادلتوا مع أكبر نادي في مصر ومع نادي يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين”، في إشارة إلى النادي الأهلي المصري.

كما أشاد ترامب بالفريق بأكمله على الإنجاز الكبير الذي حققه خلال الموسم، مؤكدًا فخره بالنجاحات التي حققها الفريق على مستوى الدوري الأمريكي.
 

ميسي ترامب الدورى الامريكي

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
ندى بسيوني
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
