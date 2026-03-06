خلال استقبال فريق إنتر ميامي.. ترامب يشيد بميسي ويتحدث عن الأهلي المصري| ماذا قال؟

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي في احتفالية خاصة داخل البيت الأبيض، احتفالًا بتتويج الفريق بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) للموسم الماضي.

وخلال كلمته في الحفل، أشاد ترامب بأداء ميسي وفريقه، مؤكدًا أن اللاعب الأرجنتيني جاء إلى الدوري الأمريكي وفاز بسرعة، رغم الضغوط الكبيرة، وقال ترامب: “العديد من اللاعبين الكبار يأتون هنا، يلعبون بشكل جيد، لكنهم لا يفوزون. أما ليونيل، فقد جاء وفاز بكل هذا الضغط.”

وأضاف الرئيس الأمريكي: “ميسي حقق 47 بطولة وهو أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم، سجل 29 هدفًا وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين على التوالي لأول مرة في تاريخ البطولة.”

كما أشار ترامب إلى المنافسة بين الأساطير، متسائلًا: “من الأفضل؟ ميسي أم بيليه؟” وأضاف عن علاقته مع نجمي الكرة، ميسي وكريستيانو رونالدو، أنه كان هناك حوار مع ابنه الذي أعرب عن إعجابه الكبير باللاعبين، وقال له: “أبي، هل تعرف من سيكون هنا اليوم؟”، ليرد ترامب مبتسمًا: “لا، لدي الكثير من الأمور الجارية الآن.”

وتطرق ترامب إلى مشاركة الفريق في كأس العالم خلال يونيو، مبرزًا التحديات التي واجهوها، وقال: “لقد تعادلتوا مع أكبر نادي في مصر ومع نادي يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين”، في إشارة إلى النادي الأهلي المصري.

كما أشاد ترامب بالفريق بأكمله على الإنجاز الكبير الذي حققه خلال الموسم، مؤكدًا فخره بالنجاحات التي حققها الفريق على مستوى الدوري الأمريكي.

