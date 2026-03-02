واصل كتابة التاريخ .. الرقم 70 محطة جديدة في رحلة ميسي نحو قمة أعظم منفذي الركلات الحرة

في ليلة كروية جديدة تؤكد أن الزمن يتغير لكن أسطورة ليونيل ميسي لا تتغير.. قاد النجم الأرجنتيني فريقه إنتر ميامي إلى فوز مثير بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين أمام أورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي في مباراة حملت كل تفاصيل الإثارة والعودة القوية لكن العنوان الأبرز لم يكن مجرد الانتصار بل رقم جديد يضاف إلى سجل أسطوري يكاد لا يعرف التوقف

بدأت المباراة بصدمة لإنتر ميامي بعدما تقدم أورلاندو بهدفين متتاليين في الشوط الأول عبر ماريو باساليتش ثم مارتين أوخيدا ليجد فريق ميسي نفسه متأخرا بهدفين دون رد وسط دهشة الجماهير ..لكن ما حدث في الشوط الثاني كان بمثابة عرض خاص يحمل توقيع ميسي

محطة جديدة في سباق الأساطير

عندما حصل إنتر ميامي على ركلة حرة مباشرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء كان المشهد مكررا لكنه لا يفقد بريقه أبدا وقف ميسي أمام الكرة بهدوء المعتاد وأطلق تسديدة مذهلة سكنت الشباك معلنا الهدف الرابع لفريقه والثاني له في اللقاء

بهذا الهدف رفع ميسي رصيده إلى 70 هدفا من الركلات الحرة المباشرة خلال مسيرته الاحترافية ليعادل رقم الأسطورة البرازيلية بيليه ويواصل التقدم في قائمة أعظم منفذي الركلات الثابتة في تاريخ كرة القدم

هذا الرقم لا يعكس فقط مهارة فنية استثنائية بل يترجم سنوات من العمل والتكرار والدقة حيث أصبحت الركلات الحرة واحدة من أهم أسلحة ميسي الهجومية سواء مع برشلونة سابقا أو باريس سان جيرمان أو المنتخب الأرجنتيني والآن مع إنتر ميامي

أرقام المباراة

بعيدا عن الهدفين فإن لغة الأرقام في اللقاء كانت شاهدا على التأثير الكامل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسى

سجل هدفين

سدد أربع مرات على المرمى

بلغت دقة تمريراته 88 بالمئة

حصل على تقييم 9.5 وفقا لمنصة سوفا سكور

هذه الأرقام تكشف أن تأثيره لم يكن لحظة عابرة بل حضور مستمر طوال اللقاء سواء في البناء أو صناعة الفرص أو الحسم في الوقت القاتل

من خسارة البداية إلى عودة الروح

إنتر ميامي كان قد استهل موسمه بخسارة ثقيلة أمام لوس أنجلوس إف سي بثلاثة أهداف دون رد وهو ما زاد من الضغوط على الفريق في الجولة الثانية

لكن الرد جاء سريعا وبطريقة درامية أمام أورلاندو سيتي حيث قلص ماتيو سيلفيتي الفارق أولا ثم أدرك ميسي التعادل قبل أن يصنع الفارق مجددا سواء بالتمرير الحاسم أو التسجيل المباشر

التحول من التأخر بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف يعكس شخصية فريق يقوده لاعب اعتاد صناعة الفارق في أصعب اللحظات

ميسي والأرقام التي ترفض التوقف

الرقم 70 من الركلات الحرة ليس مجرد رقم إضافي في مسيرة لاعب بل محطة جديدة في سباق تاريخي مع كبار اللعبة

بات ميسي من أكثر اللاعبين تسجيلا من الكرات الثابتة في تاريخ كرة القدم واقترب خطوة جديدة من صدارة القائمة العالمية وهو ما يعزز صورته كواحد من أكثر اللاعبين تكاملا في التاريخ

فهو لا يعتمد فقط على المهارة في المراوغة أو الرؤية في صناعة اللعب بل يمتلك سلاحا ثابتا يمنحه التفوق في أي لحظة

ماذا يعني هذا الرقم لمستقبل ميسي

رغم تقدمه في العمر إلا أن الأرقام تؤكد أن ميسي لا يزال قادرا على الحسم بنفس الكفاءة بل ربما بنضج أكبر وهدوء أوضح

كل هدف من ركلة حرة يضيفه إلى رصيده يعمق الفارق بينه وبين أجيال كاملة من اللاعبين ويقربه أكثر من تحطيم أرقام ظلت صامدة لعقود

وفي الدوري الأمريكي تحديدا تحول وجوده إلى ظاهرة فنية وإعلامية حيث لم يعد الحديث فقط عن النتائج بل عن كل لمسة وكل تسديدة وكل رقم جديد يكتبه النجم الأرجنتيني