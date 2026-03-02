قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد البرازيلي يؤكد على ميعاد ودية المنتخب أمام مصر استعداداً لكأس العالم
نعمة إنه مشي من الزمالك | الدردير يوجه رسالة مثيرة بمنشور صادم عن زيزو
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

واصل كتابة التاريخ .. الرقم 70 محطة جديدة في رحلة ميسي نحو قمة أعظم منفذي الركلات الحرة

ميسي
ميسي

في ليلة كروية جديدة تؤكد أن الزمن يتغير لكن أسطورة ليونيل ميسي لا تتغير.. قاد النجم الأرجنتيني فريقه إنتر ميامي إلى فوز مثير بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين أمام أورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي في مباراة حملت كل تفاصيل الإثارة والعودة القوية لكن العنوان الأبرز لم يكن مجرد الانتصار بل رقم جديد يضاف إلى سجل أسطوري يكاد لا يعرف التوقف

بدأت المباراة بصدمة لإنتر ميامي بعدما تقدم أورلاندو بهدفين متتاليين في الشوط الأول عبر ماريو باساليتش ثم مارتين أوخيدا ليجد فريق ميسي نفسه متأخرا بهدفين دون رد وسط دهشة الجماهير ..لكن ما حدث في الشوط الثاني كان بمثابة عرض خاص يحمل توقيع ميسي

 محطة جديدة في سباق الأساطير

عندما حصل إنتر ميامي على ركلة حرة مباشرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء كان المشهد مكررا لكنه لا يفقد بريقه أبدا وقف ميسي أمام الكرة بهدوء المعتاد وأطلق تسديدة مذهلة سكنت الشباك معلنا الهدف الرابع لفريقه والثاني له في اللقاء

بهذا الهدف رفع ميسي رصيده إلى 70 هدفا من الركلات الحرة المباشرة خلال مسيرته الاحترافية ليعادل رقم الأسطورة البرازيلية بيليه ويواصل التقدم في قائمة أعظم منفذي الركلات الثابتة في تاريخ كرة القدم

هذا الرقم لا يعكس فقط مهارة فنية استثنائية بل يترجم سنوات من العمل والتكرار والدقة حيث أصبحت الركلات الحرة واحدة من أهم أسلحة ميسي الهجومية سواء مع برشلونة سابقا أو باريس سان جيرمان أو المنتخب الأرجنتيني والآن مع إنتر ميامي

أرقام المباراة 

بعيدا عن الهدفين فإن لغة الأرقام في اللقاء كانت شاهدا على التأثير الكامل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسى 

سجل هدفين

سدد أربع مرات على المرمى

بلغت دقة تمريراته 88 بالمئة

حصل على تقييم 9.5 وفقا لمنصة سوفا سكور

هذه الأرقام تكشف أن تأثيره لم يكن لحظة عابرة بل حضور مستمر طوال اللقاء سواء في البناء أو صناعة الفرص أو الحسم في الوقت القاتل

من خسارة البداية إلى عودة الروح

إنتر ميامي كان قد استهل موسمه بخسارة ثقيلة أمام لوس أنجلوس إف سي بثلاثة أهداف دون رد وهو ما زاد من الضغوط على الفريق في الجولة الثانية

لكن الرد جاء سريعا وبطريقة درامية أمام أورلاندو سيتي حيث قلص ماتيو سيلفيتي الفارق أولا ثم أدرك ميسي التعادل قبل أن يصنع الفارق مجددا سواء بالتمرير الحاسم أو التسجيل المباشر

التحول من التأخر بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف يعكس شخصية فريق يقوده لاعب اعتاد صناعة الفارق في أصعب اللحظات

ميسي والأرقام التي ترفض التوقف

الرقم 70 من الركلات الحرة ليس مجرد رقم إضافي في مسيرة لاعب بل محطة جديدة في سباق تاريخي مع كبار اللعبة

بات ميسي من أكثر اللاعبين تسجيلا من الكرات الثابتة في تاريخ كرة القدم واقترب خطوة جديدة من صدارة القائمة العالمية وهو ما يعزز صورته كواحد من أكثر اللاعبين تكاملا في التاريخ

فهو لا يعتمد فقط على المهارة في المراوغة أو الرؤية في صناعة اللعب بل يمتلك سلاحا ثابتا يمنحه التفوق في أي لحظة

ماذا يعني هذا الرقم لمستقبل ميسي

رغم تقدمه في العمر إلا أن الأرقام تؤكد أن ميسي لا يزال قادرا على الحسم بنفس الكفاءة بل ربما بنضج أكبر وهدوء أوضح

كل هدف من ركلة حرة يضيفه إلى رصيده يعمق الفارق بينه وبين أجيال كاملة من اللاعبين ويقربه أكثر من تحطيم أرقام ظلت صامدة لعقود

وفي الدوري الأمريكي تحديدا تحول وجوده إلى ظاهرة فنية وإعلامية حيث لم يعد الحديث فقط عن النتائج بل عن كل لمسة وكل تسديدة وكل رقم جديد يكتبه النجم الأرجنتيني

ميسي ليونيل ميسي إنتر ميامي أورلاندو سيتي الدوري الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

ترشيحاتنا

متى تبدأ عدة المطلقة بحكم قضائي بعد استئناف الزوج ؟

متى تبدأ عدة المطلقة بحكم قضائي بعد استئناف الزوج ؟ أزهري يجيب

وزارة الأوقاف

الأولوية لرواد المسجد الدائمين.. الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف في العشر الأواخر

اوقات الصلاة اليوم الثانى عشر من رمضان

أوقات الصلاة اليوم الثانى عشر من رمضان فى عدد من المحافظات

بالصور

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

فيديو

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد