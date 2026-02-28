سر زيارة ميسي وفريق إنتر ميامي الأمريكي للبيت الأبيض

يستعد فريق إنتر ميامي لزيارة البيت الأبيض في مارس المقبل للاحتفال بتتويجه بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم 2025، وسط توقعات بحضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفق ما أفادت صحيفة “ميامي هيرالد”.

ونقلت الصحيفة عن إدارة الفريق أن الجميع سيحضرون الحفل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبل يومين من مواجهة الفريق المقبلة ضد دي سي يونايتد في العاصمة الأمريكي يوم 7 مارس.

يذكر أن ميسي نال في يناير 2025 وسام الحرية الرئاسي من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، لكنه لم يحضر مراسم التكريم في ذلك الوقت.

وشهدت الأشهر الماضية تنامي اهتمام ترامب بكرة القدم، مع عقده عدة اجتماعات مع رئيس فيفا، جاني إنفانتينو، وزيارات بارزة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى البيت الأبيض، إلى جانب مشاركته في مراسم تتويج كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة وظهوره في قرعة كأس العالم 2026.

من ناحية فنية، أنهى إنتر ميامي سلسلة من المباريات الودية الدولية بفوز على إندبنديينتي ديل بايي 2-1 في بورتوريكو الخميس الماضي، بعد أن خسر في افتتاح موسمه أمام لوس أنجليس إف سي، ويستعد لمواجهة أورلاندو سيتي غدا الأحد.

زيارة الفريق تأتي كتكريم رسمي للإنجاز التاريخي في الدوري الأمريكي، كما تمثل فرصة لجمع اللاعبين مع الرئيس الأمريكي للاحتفال بالنجاحات الرياضية ورفع صورة الدوري محليًا ودوليًا.