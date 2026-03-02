نور إيهاب تخشى تكرار أخطاء من حولها في اتنين غيرنا

تصارح عاليا (نور إيهاب) إبراهيم (يوسف وهبي) بمخاوفها من تكرار أخطاء من حولها في العلاقات، ورغبتها في التريث قبل اتخاذ أي خطوة فهل يكون هذا تلميحًا بمستقبل علاقتهما؟ هذا ما تكشف عنه أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "اتنين غيرنا" الذي يُعرض على قنوات ON وضمن قائمة الأعلى مشاهدة على منصة WATCH It.

بعد فترة من تعارفهما واعترافهما بمشاعرهما لبعضهما البعض، تفتح عاليا قلبها لإبراهيم، وتخبره أنها لا تريد أن تأخذ خطوة جديّة الآن كما يرغب الأخير بسبب خوفها من أن يحدث معها ما يحدث في أغلب العلاقات حولها، وأن تنتهي علاقتهما بالفشل مثلما حدث مع أخيها وأصدقائها.

كما أن عاليا تشعر أنها لازالت صغيرة وأمامها الكثير من الوقت، مما يدفعها نحو التريث قليلًا بدلًا من التسرّع الذي تسبب في انتهاء أغلب الزيجات حولها بأسوأ شكل ممكن، وفي هذا يوافقها إبراهيم لكنه يتمنى لو تتوقف عن الخوف كلما تقابلا وحدهما.

وكانت عاليا قد أعربت من قبل عن عقدتها من العلاقات والزواج، لما تراه حولها من علاقات فاشلة ومؤذية، إلا أنها منحت نفسها فرصة عندما قابلت إبراهيم لأول مرة داخل لوكيشن تصوير عمل فني حيث كان الأخير مساعد مخرج، فيا ترى هل هناك مستقبل لهذه العلاقة؟

اتنين غيرنا مسلسل يدور في إطار درامي من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وناردين فرج وفدوى عابد، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج Media Hub.