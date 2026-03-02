ماكرون: فرنسا ستزيد حجم ترسانتها النووية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستزيد حجم ترسانتها النووية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، قال مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن إن منطقة الشرق الأوسط بحاجة ملحّة إلى السلام والاستقرار، مشددًا على ضرورة التزام إيران بالقواعد الدولية ووقف ما وصفه بالسلوك المزعزع للأمن الإقليمي.



وخلال كلمته أمام مجلس الأمن، أدان المندوب الفرنسي بشدة الضربات التي شنتها إيران على عدد من دول المنطقة، معتبرًا أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن بلاده على استعداد لنشر العتاد والإمكانات الضرورية لحماية دول المنطقة، في إطار التزاماتها الدولية ودعمها لأمن شركائها.