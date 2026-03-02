مبابي يستشير أطباء في فرنسا بسبب إصابة الركبة ويُقلق ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بوجود مستجدات جديدة تتعلق بإصابة الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، والتي تواصل إبعاده عن مستواه المعتاد منذ نهاية العام الماضي.

ويعاني مبابي من آلام مستمرة في الركبة اليسرى منذ ديسمبر، ما تسبب في غيابه عن عدد من المباريات، وأثر على مردوده الفني داخل الملعب، الأمر الذي عرضه لانتقادات متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب غير راضٍ عن تطورات حالته الطبية، في ظل عدم الوصول إلى علاج نهائي للإصابة رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أنه توجه إلى فرنسا مؤخرًا لاستشارة أطباء متخصصين، بحثًا عن تشخيص أدق وخطة علاج تضمن تعافيه الكامل.

وفي ظل استمرار غيابه، يدرس المدير الفني لـريال مدريد، ألفارو أربيلوا، الاعتماد على المهاجم جونزالو جارسيا في قيادة الهجوم مؤقتًا، لحين استعادة مبابي جاهزيته.

وتثير حالة النجم الفرنسي قلقًا داخل النادي، خاصة مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم على الصعيدين المحلي والأوروبي، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه في مشروع الفريق.