إسرائيل تحذر لبنان بضربات مدمرة للبنى التحتية ما لم تسيطر على حزب الله

أرسلت إسرائيل تهديدًا غير مباشر إلى لبنان تحذّر فيه من تنفيذ ضربات ضد مواقع البنية التحتية الرئيسية ما لم تتخذ الحكومة خطوات ضد حزب الله، وفقًا لمسؤول إسرائيلي ومصدر لبناني مطّلع على الأمر.

وتم إرسال التهديد عبر قبرص، وتضمّن مطالبة الحكومة اللبنانية بإعلان حزب الله منظمة إرهابية وحلّ جناحيه العسكري والسياسي، بحسب المصدر اللبناني.

وجاء في الرسالة أن إسرائيل ستستهدف مطار لبنان وموانئه وغيرها من البنى التحتية الحيوية إذا لم يتم تنفيذ ذلك، وفقا لما نشرته شبكة CNN نقلا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وفي صباح يوم الاثنين، حظرت الحكومة اللبنانية الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، واعتبرتها غير قانونية، ودعت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران إلى تسليم أسلحتها.

ويُمثّل هذا الإعلان، الذي يأتي بعد يوم من شنّ حزب الله هجومًا على إسرائيل، تحولًا دراماتيكيًا في سياسة الدولة.

وقبل أسبوع، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إنهم “تلقّوا تحذيرات تفيد بأن أي تدخل من جانب حزب الله قد يدفع إسرائيل إلى استهداف مواقع البنية التحتية”.

وقال رجي على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يأمل أن “يمتنع حزب الله عن خوض أي مغامرات جديدة ويجنّب لبنان مزيدًا من الدمار.”