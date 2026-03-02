في أجواء أسرية.. أول إفطار جماعي لرابطة ضباط المراقبة الجوية

نظّمت رابطة ضباط المراقبة الجوية الإفطار الجماعي السنوي الأول لعائلة المراقبة الجوية، وذلك بدعوة كريمة من كابتن مدحت عبد العظيم وكابتن الخطيب شحاتة، في أجواء عكست روح الترابط والدعم المتبادل بين أبناء المنظومة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء تأكيدًا على أهمية تعزيز التواصل الإنساني وترسيخ مفهوم الأسرة الواحدة داخل قطاع المراقبة الجوية، تقديرًا للدور المحوري الذي يضطلع به المراقبون الجويون في إدارة الحركة الجوية وفق أعلى المعايير الدولية، وما يتحملونه من مسؤوليات وطنية دقيقة تتطلب أعلى درجات الاحتراف والانضباط، بما يعكس صورة مشرفة للدولة المصرية في المحافل العالمية.

وشهد حفل الإفطار حضور ممثلي المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي، إلى جانب عدد من قيادات الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، واللواء أحمد سكر نائب رئيس سلطة الطيران المدني، فضلًا عن رئيس المركز القومي لإدارة المجال الجوي ونائبه، في مشاركة تعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها قطاع المراقبة الجوية داخل منظومة الطيران المدني.

كما تأتي الفعالية ضمن اللقاء السنوي لعائلة الطيران المدني بمختلف قطاعاتها، دعمًا لقيم التكامل والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين عناصر المنظومة.

واختُتم الحفل بتوجيه الشكر والتقدير للحضور على مشاركتهم الفاعلة، وسط أجواء ودية دافئة اتسمت بالطابع العائلي، في رسالة تؤكد أن رابطة ضباط المراقبة الجوية لا تقتصر على دورها المهني فحسب، بل تحرص أيضًا على دعم أعضائها وتعزيز روح الانتماء بينهم.