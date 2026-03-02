قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
طقس اليوم والساعات القادمة| انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع نشاط الرياح
شاهد | لحظة استهداف القوات الأمريكية منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية
أخبار البلد

في أجواء أسرية.. أول إفطار جماعي لرابطة ضباط المراقبة الجوية

رابطة المراقبة الجوية
رابطة المراقبة الجوية
نورهان خفاجي

نظّمت رابطة ضباط المراقبة الجوية الإفطار الجماعي السنوي الأول لعائلة المراقبة الجوية، وذلك بدعوة كريمة من كابتن مدحت عبد العظيم وكابتن الخطيب شحاتة، في أجواء عكست روح الترابط والدعم المتبادل بين أبناء المنظومة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء تأكيدًا على أهمية تعزيز التواصل الإنساني وترسيخ مفهوم الأسرة الواحدة داخل قطاع المراقبة الجوية، تقديرًا للدور المحوري الذي يضطلع به المراقبون الجويون في إدارة الحركة الجوية وفق أعلى المعايير الدولية، وما يتحملونه من مسؤوليات وطنية دقيقة تتطلب أعلى درجات الاحتراف والانضباط، بما يعكس صورة مشرفة للدولة المصرية في المحافل العالمية.

وشهد حفل الإفطار حضور ممثلي المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي، إلى جانب عدد من قيادات الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، واللواء أحمد سكر نائب رئيس سلطة الطيران المدني، فضلًا عن رئيس المركز القومي لإدارة المجال الجوي ونائبه، في مشاركة تعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها قطاع المراقبة الجوية داخل منظومة الطيران المدني.

كما تأتي الفعالية ضمن اللقاء السنوي لعائلة الطيران المدني بمختلف قطاعاتها، دعمًا لقيم التكامل والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين عناصر المنظومة.

واختُتم الحفل بتوجيه الشكر والتقدير للحضور على مشاركتهم الفاعلة، وسط أجواء ودية دافئة اتسمت بالطابع العائلي، في رسالة تؤكد أن رابطة ضباط المراقبة الجوية لا تقتصر على دورها المهني فحسب، بل تحرص أيضًا على دعم أعضائها وتعزيز روح الانتماء بينهم.

ضباط المراقبة الجوية المراقبة الجوية الحركة الجوية

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر: مدينة الغردقة تستحق بنية تحتية متكاملة تواكب مكانتها السياحية

محكمة شبين الكوم

فضحوه وصوروه فانتحر.. الحكم 15 عاما للمتهمين بالتعدي علي شاب في المنوفية

تضامن بني سويف

تضامن بني سويف : بنك الطعام المصري يعمل على إيصال الخير لكافة المراكز والقرى

بالصور

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة

الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

محافظ الشرقية

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

