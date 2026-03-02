قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الضربات الانتقامية.. بوتين يعلن استعداده لنقل مخاوف الإمارات إلى إيران
الجهاد الإسلامي: استشهاد قائد الجناح العسكري في لبنان خلال هجوم إسرائيلي
مها عبد الناصر: نطالب بإنترنت مستمر للمصريين حتى بعد نفاد الباقات| خاص
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: لا أستبعد إرسال قوات برية إلى إيران

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، ولم يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى الأراضي الإيرانية.

 وقال ترامب، عقب شن هجمات يوم السبت استهدفت القيادة العسكرية والسياسية الإيرانية: "لا أتوقع ردود فعل متسرعة تجاه فكرة إرسال قوات برية، كما يفعل أي رئيس يقول 'لن تكون هناك قوات على الأرض، أنا لا أقول ذلك، أنا أقول 'ربما لن نحتاج إليهم' أو 'إذا دعت الحاجة إليهم'".

وفي السياق ذاته ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرشد الإيراني علي خامنئي "تمت تصفيته" أثناء وجوده على مائدة الإفطار برفقة دائرته المقربة، مشيرًا في مقابلة مع فوكس نيوز  إلى أن العملية جرت بشكل مباغت.

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها بحماس خلال المقابلة، أن المعلومات الاستخباراتية كانت دقيقة، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة.

أعلنت تقارير إيرانية، استشهاد زوجة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، متأثرة بجراحها في قصف إسرائيلي على طهران.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع على العملية لوكالة أسوشييتد برس بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تراقب تحركات كبار المسؤولين الإيرانيين.

الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة

ولا سيما المرشد الأعلى علي خامنئي، منذ أشهر، وأضاف المصدر أن الوكالة تبادلت المعلومات مع المسؤولين الإسرائيليين، وأن توقيت ضربات نهاية الأسبوع عُدّل جزئياً بناءً على هذه المعلومات.

ومن جانب أخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات لقناة فوكس نيوز، إن العملية العسكرية الأمريكية أسفرت عن القضاء على 48 قائدا إيرانيا في الوقت نفسه.

وأوضح ترامب أن إيران كانت ستتمكن من امتلاك أسلحة نووية خلال أسبوعين لو لم تتدخل الولايات المتحدة وتستهدف برنامجها النووي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت حاسمة لمنع تهديد نووي محتمل من طهران.

ذكرت شبكة فوكس نيوز أن أربع قاذفات استراتيجية من طراز B-2 نفذت رحلة ذهابًا وإيابًا من الولايات المتحدة إلى إيران، وأسفرت غاراتها عن قصف عشرات القنابل على مواقع صواريخ باليستية تحت الأرض.


 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأراضي الإيرانية إيران طهران

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

صلاة الضحى

صلاة الضحى .. الأزهر للفتوى يوضح أكبر عدد ركعات لها وكيفية أدائها

سؤال الطفلة نور

هل المرض والتعب عقاب من ربنا ليا؟ إمام السيدة زينب يجيب

الدكتور حسام شاكر

قصة المصرية التي تعينت أول عميدة بكبرى جامعات إندونيسيا؟ تعرف عليها

بالصور

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة

الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العمر لا يقاس بالزمن

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: عين سحرية

