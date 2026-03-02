جيش الاحتلال يلقي 2500 قنبلة ويدمر 150 صاروخًا باليستيًا في إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الإثنين"، أنه ألقى 2500 قنبلة على 600 هدف إيراني منذ بدء العدوان على إيران أمس الأول "السبت".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، إن من بين الأهداف الـ 600 التي تم ضربها، تم تدمير 150 صاروخًا باليستيًا وعشرات من منصات إطلاق الصواريخ و 200 هدف دفاع جوي و 20 هدفًا من القيادات الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي كان في البداية يركز بشكل أساسي على تدمير قدرات إيران في إطلاق الصواريخ الباليستية، إلا أن جوانب مهمة من أهدافه تحولت إلى إلحاق الضرر بالنظام الإيراني نفسه.