قبرص تقدم احتجاجا رسميا على استخدام القواعد العسكرية البريطانية ضد إيران

أعلنت الحكومة القبرصية عزمها تقديم احتجاج رسمي على استخدام القواعد العسكرية البريطانية في قبرص.

وفي تصريح أدلى به المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستنتينوس ليتيمبيوتيس، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم "الإثنين"، قال إن الحكومة تستعد لتقديم احتجاج دبلوماسي رسمي ضد الحكومة البريطانية عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة "أكروتيري" السيادية بطائرة مسيرة، مشيرا إلى قصور كبير في التواصل والتنسيق. وفق وكالة الأنباء القبرصية.

وأعرب ليتيمبيوتيس عن "استياء" قبرص من طريقة تعامل السلطات البريطانية مع الحادث.. وقال إن الاحتجاج سيركز على حقيقة عدم إبلاغ السكان المحليين القريبين من القواعد بالتهديد، فضلا عن التطمينات الأولية التي قدمتها المملكة المتحدة.

وأضاف أن السلطات القبرصية تلقت تطمينات من مسؤولين بريطانيين "على جميع المستويات" بأن القواعد ستُستخدم "حصرا لأغراض إنسانية".

كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أعلن أمس الأحد موافقته على السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لشن هجمات على صواريخ إيران ومواقع إطلاقها.