لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمكن من “النيل من المرشد الإيراني قبل أن ينال منه”، مشيراً إلى أن طهران حاولت اغتياله مرتين، لكنه سبقها بالتحرك أولاً.

وأضاف ترامب أن الضربة الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة كانت “ناجحة جداً”، وأسفرت عن مقتل معظم الأسماء التي كانت تطرح كمرشحين محتملين لقيادة إيران.

وتابع قائلاً إن أياً من الأشخاص الذين جرى التفكير بهم لقيادة البلاد “لن يتولى المنصب، لأنهم جميعاً قتلوا”.

وأوضح ترامب أن الإيرانيين تواصلوا معه عبر شخصية حكومية نجت من القصف، مؤكداً أن هذا المسؤول “لم يعد خاضعاً لسلطة المرشد”.

وفي ما يتعلق بالخسائر، أشار ترامب إلى سقوط ثلاثة قتلى في صفوف الجانب الأمريكي، بينما قال إن الإيرانيين “لا يستطيعون حتى معرفة عدد ضحاياهم”، في إشارة إلى حجم الضربة وتأثيرها.