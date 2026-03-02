ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بإنهاء حياة شقيق زوجته بطعنات باستخدام أداة حادة و«شومة»، عقب صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وذلك إثر خلافات أسرية بقرية محلة خلف التابعة لدائرة مركز شرطة سمنود. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود بورود بلاغ من الأهالي بمصرع أحمد أمين (38 عامًا – عامل)، على يد زوج شقيقته ويدعى «ال.ع.ج» (42 عامًا – عاطل)، بمساعدة شقيقيه «ع.ال.ع.ال.ج» (37 عامًا) و«ه.ع.ال.ج» (45 عامًا – عاطل).

تحرك أمني عاجل

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة المجني عليه بطعنة نافذة بسلاح أبيض «سكين»، إضافة إلى تهشم في الرأس نتيجة التعدي عليه باستخدام «شومة». وأشارت التحريات الأولية إلى قيام المتهم الأول، بمعاونة شقيقيه، بالترصد للمجني عليه عقب خروجه من صلاة التراويح، والتعدي عليه بالأسلحة المضبوطة، ما أسفر عن وفاته، ثم فروا هاربين، بسبب خلافات أسرية بينهم.

ضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج وأحد أشقائه، وإيداعهما محبس المركز، والتحفظ على أداة الجريمة. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام لتوقيع الكشف الطبي الشرعي وإعداد تقرير بالحالة.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.

جنازة في شهر رمضان

وشيع الأهالي جثمان الفقيد في مشهدٍ سادته حالة من الحزن والأسى، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية محلة خلف التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة القضية.