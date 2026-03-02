قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بإنهاء حياة شقيق زوجته بطعنات باستخدام أداة حادة و«شومة»، عقب صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وذلك إثر خلافات أسرية بقرية محلة خلف التابعة لدائرة مركز شرطة سمنود. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود بورود بلاغ من الأهالي بمصرع أحمد أمين (38 عامًا – عامل)، على يد زوج شقيقته ويدعى «ال.ع.ج» (42 عامًا – عاطل)، بمساعدة شقيقيه «ع.ال.ع.ال.ج» (37 عامًا) و«ه.ع.ال.ج» (45 عامًا – عاطل).

تحرك أمني عاجل

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة المجني عليه بطعنة نافذة بسلاح أبيض «سكين»، إضافة إلى تهشم في الرأس نتيجة التعدي عليه باستخدام «شومة». وأشارت التحريات الأولية إلى قيام المتهم الأول، بمعاونة شقيقيه، بالترصد للمجني عليه عقب خروجه من صلاة التراويح، والتعدي عليه بالأسلحة المضبوطة، ما أسفر عن وفاته، ثم فروا هاربين، بسبب خلافات أسرية بينهم.

ضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج وأحد أشقائه، وإيداعهما محبس المركز، والتحفظ على أداة الجريمة. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام لتوقيع الكشف الطبي الشرعي وإعداد تقرير بالحالة.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.

جنازة في شهر رمضان

وشيع الأهالي جثمان الفقيد في مشهدٍ سادته حالة من الحزن والأسى، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية محلة خلف التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة القضية.

اخبار محافظة الغربية دعم الاسر والعائلات ضبط المتهمين زوج اشقاءه شقيق مراته سمنود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

عيد الفطر

بمناسبة عيد الفطر المبارك.. الأزهر يقرر يصرف 500 جنيه لهؤلاء

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

في اليوم العالمي.. محافظ الغربية يشيد ببطولات رجال الحماية المدنية

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تُشارك في الإفطار الرمضاني.. وتجهيز مقر "صيدلية الإسعاف "

محافظ الغربية

تنفيذ أكبر حملة لإزالة بؤر تجمعات القمامة في طنطا.. 320 طن مخلفات في يوم واحد

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد