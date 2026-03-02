بدء التشغيل التجريبي لمجزر سمسطا بتكلفة 23 مليون جنيه

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة ، عن التشغيل التجريبى لمجزر سمسطا بمحافظة بني سويف بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 23 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض اليوم تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مجزر سمسطا يخدم عدد 29 قرية بالمدينة بحوالي 400 ألف نسمة وتم تطويره ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه ، كما أن المجزر مجهز بكاميرات للمراقبة وخط تعليق وجلاده وثلاجة وكرنتينه للحيوانات، لافتة إلى أن مساحة المجزر الإجمالية حوالي 1150 متر ومساحة عنبر المواشي 325 م ومساحة عنبر الأغنام 150 متر ، كما تم تجهيز المجزر بصندوق ذبح من 15 إلى 20 ذبيحة في الساعة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة علي استمرار أعمال تسليم المجازر الحكومية المطورة و التي يتم الانتهاء من رفع كفاءتها ودخولها الخدمة وفقاً للخطة التنفيذية لذلك لتحقيق أقصي استفادة منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الصحية الآمنة ، ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة في هذا الشأن والارتقاء بمستوي البنية التحتية وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والبيئية .