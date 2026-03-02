قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية تعترض طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان مصفاة رأس تنورة النفطية
وزير الآثار يستعرض أمام النواب خطة الوزارة في الترويج السياحي الفترة المقبلة
أعضاء جدد وتحديث بيانات |آخر كواليس استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2026
إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
أخبار البلد

بدء التشغيل التجريبي لمجزر سمسطا بتكلفة 23 مليون جنيه

وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة ، عن التشغيل التجريبى لمجزر سمسطا بمحافظة بني سويف بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 23 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض اليوم تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مجزر سمسطا يخدم عدد 29 قرية بالمدينة بحوالي 400 ألف نسمة وتم تطويره ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه ، كما أن المجزر مجهز بكاميرات للمراقبة وخط تعليق وجلاده وثلاجة وكرنتينه للحيوانات، لافتة إلى أن مساحة المجزر الإجمالية حوالي 1150 متر ومساحة عنبر المواشي 325 م ومساحة عنبر الأغنام 150 متر ، كما تم تجهيز المجزر بصندوق ذبح من 15 إلى 20 ذبيحة في الساعة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة علي استمرار أعمال تسليم المجازر الحكومية المطورة و التي يتم الانتهاء من رفع كفاءتها ودخولها الخدمة وفقاً للخطة التنفيذية لذلك لتحقيق أقصي استفادة منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الصحية الآمنة ، ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة في هذا الشأن والارتقاء بمستوي البنية التحتية وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والبيئية .

التنمية المحلية منال عوض مجزر آلي بني سويف وزيرة التنمية المحلية والبيئة

