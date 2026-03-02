إغلاق جميع مداخل ومخارج الضفة.. وصفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة

أفادت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وسط مخاوف من تسلل طائرة مسيّرة، موضحة أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل ومخارج الضفة والحواجز العسكرية بالكامل، ومنعت التنقل بين المحافظات تحت طائلة المساءلة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن شظايا صاروخية سقطت في منطقة الصفا برام الله، وجيت قرب سلفيت، وبلدة حوارة قضاء نابلس، دون تسجيل إصابات أو أضرار، كما اعتقلت القوات 10 مواطنين من نابلس، و13 من الخليل، و4 من قلقيلية بينهم فتاة، إضافة إلى اعتقالات في رام الله.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أشارت إلى تفعيل صفارات الإنذار صباحًا، وحديث الجيش عن مواجهة متعددة الجبهات، بينها لبنان، مع طلب إخلاء 53 قرية جنوبية وقصف الضاحية واغتيال قيادي في حزب الله، إلى جانب استهداف منشآت في طهران.