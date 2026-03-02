نانسى صلاح باكية: مفتقدة سامح عبد العزيز أكبر داعم ليا

كشفت الفنانة نانسى صلاح عن جانب إنساني مؤثر من حياتها الشخصية والفنية خلال استضافتها في برنامج بين السطور، حيث تحدثت بصراحة عن علاقتها بالمخرج الراحل سامح عبد العزيز، مؤكدة أنه كان يمثل لها دعمًا كبيرًا على المستويين الشخصي والمهني.



وأوضحت أن الراحل كان أول من منحها مشاعر حب صادقة وساندها بقوة في بداياتها، مشيرة إلى أن فارق العمر بينهما لم يشكل أي عائق في طبيعة العلاقة، التي اتسمت بالتفاهم والتقدير المتبادل.



وأضافت أن غيابه ترك أثرًا بالغًا في نفسها، خاصة مع افتقادها لاهتمامه الدائم وسؤاله المستمر عنها، وهو ما شعرت بقيمته أكثر بعد رحيله.



وأكدت نانسي أن وجوده في حياتها لم يقتصر على المشاعر فقط، بل امتد إلى الدعم الفني والتوجيه المهني، مؤكدة أن ذكراه ما زالت حاضرة في وجدانها حتى اليوم.

وخلال اللقاء، تحدثت نانسي صلاح بعفوية شديدة عن شكلها، قائلة: «أنا مناخيري كبيرة، ووايعة يعني، ولو عملت عملية تجميل؟»، مؤكدة أنها تصالحت مع نفسها ولم تعد تسعى لإرضاء أحد على حساب راحتها.