مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
فن وثقافة

نانسى صلاح باكية: مفتقدة سامح عبد العزيز أكبر داعم ليا

نانسى صلاح
نانسى صلاح
قسم الفن

كشفت الفنانة نانسى صلاح عن جانب إنساني مؤثر من حياتها الشخصية والفنية خلال استضافتها في برنامج بين السطور، حيث تحدثت بصراحة عن علاقتها بالمخرج الراحل سامح عبد العزيز، مؤكدة أنه كان يمثل لها دعمًا كبيرًا على المستويين الشخصي والمهني.
 

وأوضحت أن الراحل كان أول من منحها مشاعر حب صادقة وساندها بقوة في بداياتها، مشيرة إلى أن فارق العمر بينهما لم يشكل أي عائق في طبيعة العلاقة، التي اتسمت بالتفاهم والتقدير المتبادل. 

وأضافت أن غيابه ترك أثرًا بالغًا في نفسها، خاصة مع افتقادها لاهتمامه الدائم وسؤاله المستمر عنها، وهو ما شعرت بقيمته أكثر بعد رحيله.
 

وأكدت نانسي أن وجوده في حياتها لم يقتصر على المشاعر فقط، بل امتد إلى الدعم الفني والتوجيه المهني، مؤكدة أن ذكراه ما زالت حاضرة في وجدانها حتى اليوم.

وخلال اللقاء، تحدثت نانسي صلاح بعفوية شديدة عن شكلها، قائلة: «أنا مناخيري كبيرة، ووايعة يعني، ولو عملت عملية تجميل؟»، مؤكدة أنها تصالحت مع نفسها ولم تعد تسعى لإرضاء أحد على حساب راحتها.

الفنانة نانسى صلاح نانسى صلاح سامح عبد العزيز

