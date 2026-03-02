قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
الزمالك ينفرد وحيدًا.. ترتيب الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نعمة إنه مشي من الزمالك | الدردير يوجه رسالة مثيرة بمنشور صادم عن زيزو

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن رحيل اللاعب أحمد سيد زيزو عن القلعة البيضاء بعد تصدر النادي الدوري الممتاز.

زيزو

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عاوز اقول حاجه مهمة :

لو زيزو جدد مكانش جه چون ادوارد ، لو زيزو جدد مكانش عبد الله السعيد جدد ، لو زيزو جدد مكناش شوفنا يعني ايه وينج ومكناش جبنا بيزيرا ، لو زيزو جدد مكناش شوفنا الروح والجماعيه دي ".

وتابع :"فيه كتير زعل اما زيزو مشي ، بس اظن عرفنا انها كانت خطوة موفقه للزمالك ، اه لسه ماخدناش بطولة بس صدقني لو زيزو كان موجود كان شكلنا مش هيبقي كده ، مش هتبقي دي روحنا ابدا ،الحمد والشكر لله انه مشي". 

وكان قد علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري على استفادة نادي الزمالك من رحيل أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن القرار كان مفيدًا للفريق من الناحية الفنية والمالية.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : مش هنبالغ لو قولنا رحيل أحمد. 

وتابع الدرديري، قائلا: زيزو لو جدد هياخد أضعاف أي لاعب في الفريق، زيزو لو جدد أي لاعب هيتألق هيطالب يتساوى بيه، زيزو لو جدد مكنتش هتعرف تجيب أي لاعب كواليتي عالي.

وأضاف: زيزو لو جدد مكناش هنشوف بيزيرا… رحيل زيزو حتى لو مجاني فاد الفريق في كل النواحي، علشان نبهنا إن الفريق محتاج دعم أكتر من لاعب، مش تجدد لزيزو وتسكت.

زيزو الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

جانب من المضبوطات

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

أومودا القطط

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

بنتلي

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بالصور

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد