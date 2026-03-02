نعمة إنه مشي من الزمالك | الدردير يوجه رسالة مثيرة بمنشور صادم عن زيزو

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن رحيل اللاعب أحمد سيد زيزو عن القلعة البيضاء بعد تصدر النادي الدوري الممتاز.

زيزو

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عاوز اقول حاجه مهمة :

لو زيزو جدد مكانش جه چون ادوارد ، لو زيزو جدد مكانش عبد الله السعيد جدد ، لو زيزو جدد مكناش شوفنا يعني ايه وينج ومكناش جبنا بيزيرا ، لو زيزو جدد مكناش شوفنا الروح والجماعيه دي ".

وتابع :"فيه كتير زعل اما زيزو مشي ، بس اظن عرفنا انها كانت خطوة موفقه للزمالك ، اه لسه ماخدناش بطولة بس صدقني لو زيزو كان موجود كان شكلنا مش هيبقي كده ، مش هتبقي دي روحنا ابدا ،الحمد والشكر لله انه مشي".

وكان قد علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري على استفادة نادي الزمالك من رحيل أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن القرار كان مفيدًا للفريق من الناحية الفنية والمالية.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : مش هنبالغ لو قولنا رحيل أحمد.

وتابع الدرديري، قائلا: زيزو لو جدد هياخد أضعاف أي لاعب في الفريق، زيزو لو جدد أي لاعب هيتألق هيطالب يتساوى بيه، زيزو لو جدد مكنتش هتعرف تجيب أي لاعب كواليتي عالي.

وأضاف: زيزو لو جدد مكناش هنشوف بيزيرا… رحيل زيزو حتى لو مجاني فاد الفريق في كل النواحي، علشان نبهنا إن الفريق محتاج دعم أكتر من لاعب، مش تجدد لزيزو وتسكت.