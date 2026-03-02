قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد البرازيلي يؤكد على ميعاد ودية المنتخب أمام مصر استعداداً لكأس العالم
نعمة إنه مشي من الزمالك | الدردير يوجه رسالة مثيرة بمنشور صادم عن زيزو
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
تقارير مغربية: مورينيو كان الخيار الأول لتدريب المغرب حال رحيل الركراكي

مورينيو
مورينيو
إسراء أشرف

كشفت تقارير مغربية عن أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كان الخيار الأول لتولي المسؤولية الفنية لمنتخب المغرب، في حال رحيل وليد الركراكي عن تدريب أسود الأطلس.

وحظي مستقبل الركراكي بالكثير من التساؤلات عقب خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال في البطولة التي استضافتها المغرب مؤخراً.

وأشارت صحيفة المنتخب المغربية إلى أن مورينيو، المدير الفني الحالي لنادي بنفيكا، تصدر قائمة المرشحين لتدريب المنتخب المغربي، إلا أن ارتباطه بعقد طويل الأمد مع فريقه البرتغالي حال دون إتمام الصفقة في الوقت الحالي، ما دفع المسؤولين للبحث عن بدائل أخرى.

ويُذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم أصدر عدة بيانات خلال الأيام الماضية أكد فيها تمسكه بالركراكي واستمراره في منصبه وعدم رحيله عن أسود الأطلس.

مورينيو منتخب المغرب وليد الركراكي الركراكي جوزيه مورينيو

جانب من المضبوطات

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

أومودا القطط

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

بنتلي

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بالصور

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

