تقارير مغربية: مورينيو كان الخيار الأول لتدريب المغرب حال رحيل الركراكي

كشفت تقارير مغربية عن أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كان الخيار الأول لتولي المسؤولية الفنية لمنتخب المغرب، في حال رحيل وليد الركراكي عن تدريب أسود الأطلس.

وحظي مستقبل الركراكي بالكثير من التساؤلات عقب خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال في البطولة التي استضافتها المغرب مؤخراً.

وأشارت صحيفة المنتخب المغربية إلى أن مورينيو، المدير الفني الحالي لنادي بنفيكا، تصدر قائمة المرشحين لتدريب المنتخب المغربي، إلا أن ارتباطه بعقد طويل الأمد مع فريقه البرتغالي حال دون إتمام الصفقة في الوقت الحالي، ما دفع المسؤولين للبحث عن بدائل أخرى.

ويُذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم أصدر عدة بيانات خلال الأيام الماضية أكد فيها تمسكه بالركراكي واستمراره في منصبه وعدم رحيله عن أسود الأطلس.