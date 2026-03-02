قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

كشفت شركة بنتلي البريطانية عن ملامح طرازها الكهربائي الأول بالكامل، والذي تطلق عليه مؤقتًا اسم "Urban SUV"، ليكون أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات "حضارية" فاخرة في العالم.

وتخطط الشركة لإزاحة الستار رسميًا عن هذا الطراز في أواخر عام 2026، مع بدء تسليمه للعملاء في عام 2027، ليمثل حجر الزاوية في استراتيجية "Beyond100+" التي تهدف إلى التحول نحو الطاقة النظيفة.

وتتميز السيارة الجديدة بحجم أكثر دمجًا من طراز "بنتایجا" الشهير، حيث يقل طولها عن 5 أمتار، مما يجعلها مثالية للتنقل داخل المدن الكبرى دون التخلي عن الفخامة المعهودة للعلامة المجنحة.

تقنيات بورش وشحن 100 ميل في 7 دقائق فقط

تعتمد سيارة بنتلي الكهربائية القادمة على منصة "PPE" المتطورة التي طورتها شركتي بورشه وأودي، وهي نفس المعمارية المستخدمة في طرازات "ماكان" و"كايين" الكهربائية.

وتسمح هذه المنصة المتطورة للسيارة بدعم تقنيات الشحن فائق السرعة بجهد 800 فولت، مما يمكنها من استعادة 100 ميل (حوالي 161 كيلومترًا) من مدى القيادة في غضون 7 دقائق فقط.

وتعد هذه السرعة واحدة من الأعلى في صناعة السيارات العالمية حاليًا، مما يزيل القلق تمامًا بشأن المسافات الطويلة، خاصة مع توقعات بأن يبلغ مدى الشحنة الواحدة الكاملة ما بين 350 و400 ميل، مدعومًا ببطارية ضخمة قد تصل سعتها إلى 108 كيلوواط في الساعة.

قوة حصانية جبارة وتصميم مستوحى من “EXP 15”

رغم أن بنتلي لم تكشف رسميًا عن الأرقام النهائية للأداء، إلا أن التقارير الفنية تشير إلى أن النسخة الأساسية من السيارة ستولد قوة لا تقل عن 600 حصانًا، مع احتمالية طرح فئات "Speed" تتجاوز قوتها هذه الأرقام بكثير.

وتظهر الصور التجسسية لعمليات الاختبار الشتوية سيارة بهيكل عريض وخطوط انسيابية مستوحاة من الطراز الاختباري "EXP 15"، مع لمسات تصميمية فريدة تشمل مصابيح "LED" أمامية مكونة من أربعة عناصر ضوئية.

وتجمع المقصورة الداخلية بين الحرفية اليدوية العالية لعمال مصنع "كرو" وبين الأنظمة الرقمية الأكثر تطورًا، لتوفر تجربة قيادة تجمع بين الرشاقة والراحة الفائقة.