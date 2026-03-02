قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
الإرتقاء بأحوال المعلمين .. ماذا أعلن وزير التعليم خلال جولته بمدارس قنا؟
موعد أذان المغرب اليوم 12 رمضان.. اعرف هتفطر إمتى
رياضة

اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ، عن تدشين مرحلة جديدة وجذرية في مسيرته الإدارية، حيث اعتمد رسميا عام 2026 عاما، للتحول الرقمي الكامل في كل قطاعاته وشئونه.

وتأتي هذه الخطوة ، ضمن رؤية الدولة المصرية لتطوير المؤسسات الرياضية، حيث يسعى الاتحاد إلى إلغاء المعاملات الورقية التقليدية واستبدالها بنظم إلكترونية متطورة تربط بين كل لجان الاتحاد والأندية والجهات التابعة له، مما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات المتاحة لصناع القرار في الكرة المصرية.

وتشمل خطة التحول الرقمى تحديثاً شاملاً لنظام قيد اللاعبين وانتقالاتهم عبر منصة إلكترونية موحدة، تتيح للأندية إنهاء كل الإجراءات بضغطة زر واحدة بعيدا عن الروتين والزحام.

كما يتضمن المشروع الجديد، رقمنة منظومة التحكيم بالكامل بدءاً من التعيينات الأسبوعية ووصولاً إلى تقييم الأداء والتقارير الفنية بالإضافة إلى ربط شلون المسابقات بنظام إحصائي متقدم يوفر كل المعلومات والنتائج بشكل لحظى للجمهور والإعلام، وهو ما يضع اتحاد الكرة في مصاف الاتحادات العالمية الكبرى من حيث الشفافية والاحترافية.

ويهدف الاتحاد من خلال هذا التحول إلى بناء قاعدة بيانات كبرى ، تضم كل عناصر اللعبة من مدربين ولاعبين وإداريين وحكام، مع توفير واجهات استخدام ذكية للهواتف المحمولة تسهل التواصل مع الجماهير والأطراف المعنية.

ويأتي قرار اتحاد الكرة بالاعتماد الكلي على التكنولوجيا في عام 2026، بما يعكس رغبة حقيقية في مواكبة التطورات العالمية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة، وضمان تقديم خدمات إدارية متميزة تليق بعراقة الكرة المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية.

الاتحاد المصري اتحاد الكرة التحول الرقمي منتخب مصر الدولة المصرية

