جمال علام : نجاحاتي ستظل خالدة في اتحاد الكرة

أكد جمال علام رئيس إتحاد الكرة السابق أن توليه رئاسة اتحاد الكرة لمدة فترتين شهدت العديد من الصعاب ؛ موضحا أن الظروف السياسية التي شهدتها البلاد خلال توليه المسئولية كانت تحتاج تعامل خاص حتى تقام المباريات.

وقال جمال علام الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : نجحنا في إذابة جبال الثلج إلى حد كبير بين المصري والأهلي وتمت إقامة مباريات بينهما في الدوري بعد أحداث بورسعيد.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة السابق :" نجحنا في التأهل لأمم أفريقيا بعد غياب فترة طويلة كما نجحنا في التأهل لكأس العالم روسيا ٢٠١٨ بعد غياب ٢٨ عاماً ونجحت في ترك وديعة باتحاد الكرة بقيمة مليون جنيه وهذه كلها نجاحات ستطل خالدة في تاريخ اتحاد الكرة

