خدمات

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 فبراير 2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، وسط استقرار نسبي في سوق الصرف، مع استمرار المؤشرات الإيجابية لصافي الاحتياطيات وتحويلات المصريين بالخارج.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.86 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع، في آخر تحديث له أمس، وهو يعكس حالة من الاستقرار.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى نحو 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع، مواصلاً استقراره بالنسبة لمستويات الأسبوع الماضي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

توافقاً مع باقي البنوك، بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع، مع ثبات نسبي في قيمة العملة الخضراء مقابل الجنيه.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع، مسجلاً مستويات مقاربة للبنوك الأخرى مع فروق طفيفة.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.9 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع، مع بقاء الفارق بين الشراء والبيع عند الحد الأدنى، ما يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف.

صافي الاحتياطيات النقدية في مصر

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 51.451 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، ما يعكس قوة الاحتياطي النقدي وقدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات مستقبلية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024. كما ارتفعت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 (يوليو–ديسمبر 2025) بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

يعكس هذا الاستقرار في سعر الدولار اليوم والسيولة المرتفعة نتيجة التحويلات الدولية، ثقة المستثمرين والمواطنين في قوة الجنيه المصري، مع مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

