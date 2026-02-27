قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 27 فببراير 2026

محمد صبيح

ننشر سعر الدولار اليوم، والذي استقر من دون تغيير مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 27-2-2026؛ داخل السوق الرسمية.

وبلغ متوسط سعر الدولار استقرارًا على مستوي البنوك العاملة في مصر، بعد تعطل العمل الجهاز المصرفي.

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-12-2024

الدولار يتراجع

وشهد سعر الدولار حالة من التراجع مع انتهاء العمل في البنوك المصرية الخميس الماضي، حيث فقد 3 قروش من قيمته وهي مقدارًا طفيفًا مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الماضي  والذي وصل معدلات صعوده حينها لنحو 120 قرشًا.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.99 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل دولار أمام الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه  نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصرف المتحد".

سعر الدولار في معظم البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.87 جنيه للشراء و 47.97 جنيه للبيع في بنوك 

" مصر، قناة السويس، القاهرة، قطر الوطني QNB، العربي الأفريقي الدولي،فيصل الإسلامي، بيت التمويل الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.88 جنيه للشراء و 47.98 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، أبوظبي الأول".

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

أعلي سعر 

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و 48.03 جنيه للبيع في مصر أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في بنوك " سايب، HSBC، التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار دولار أمام الجنيه الدولار يتراجع

