تراجع طفيف.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس 26-2-2026

تراجع سعر الدولار مع انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء اليوم 26-2-2026 .

الدولار ينخفض قليلا

فقد سعر الدولار في البنوك 3 قروش من قيمته وهو مقدار طفيف مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الماضي والذي وصلت معدلات صعوده حينها لنحو 120 قرشًا.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.85 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل دولار أمام الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصرف المتحد".

سعر الدولار في معظم البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع في بنوك " مصر، قناة السويس، القاهرة، قطر الوطني QNB، العربي الأفريقي الدولي،فيصل الإسلامي، بيت التمويل الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، أبوظبي الأول".

أعلى سعر

وصل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و48.03 جنيه للبيع في مصر أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع في بنوك "سايب، HSBC، التجاري الدولي CIB.