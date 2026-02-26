قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تراجع طفيف.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس 26-2-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

تراجع سعر الدولار مع انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء اليوم 26-2-2026 .

الدولار ينخفض قليلا

فقد سعر الدولار في البنوك 3 قروش من قيمته وهو مقدار طفيف مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الماضي  والذي وصلت معدلات صعوده حينها لنحو 120 قرشًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.85 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل دولار أمام الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه  نحو 47.85 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصرف المتحد".

سعر الدولار

سعر الدولار في معظم البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع في بنوك " مصر، قناة السويس، القاهرة، قطر الوطني QNB، العربي الأفريقي الدولي،فيصل الإسلامي، بيت التمويل الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، أبوظبي الأول".

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

أعلى سعر 

وصل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و48.03 جنيه للبيع في مصر أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع في بنوك "سايب، HSBC، التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار في البنك المركزي المصري الدولار ينخفض

